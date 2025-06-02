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MLB》好糗！藍鳥球星史普林格「跳跳」離壘就出局 讓對手笑了

2025/06/02 09:12

藍鳥球星史普林格。（路透）藍鳥球星史普林格。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球星史普林格（George Springer）今天在第5局靠隊友安打上到三壘時，他在壘包上「小跳」，雙腳剛好離壘，就被對方觸殺出局。不過藍鳥隊最後仍以8比4逆轉擊敗運動家，藍鳥不但在這次的3連戰橫掃對手，並收下近期的5連勝，以31勝28敗居美聯東第二。

史普林格5局下敲帶有1分打點的適時安打，為球隊打破鴨蛋。接著下一棒的藍鳥打者柯克（Alejandro Kirk）敲二壘安打再拿1分，藍鳥一壘跑者史普林格上到三壘後，他在壘包上「跳跳」，運動家三壘手舒曼（Max Schuemann）立即拿手套觸殺史普林格，雖然三壘審起初判安全上壘，運動家提出挑戰，裁判改判史普林格出局，讓舒曼當場露出笑容。

此戰8局上打完，藍鳥以2比4落後，8局下藍鳥打線灌進6分，包含巴傑爾（Addison Barger）超前三分砲、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）關鍵二壘安打追加2分，藍鳥最後逆轉贏得比賽。

對於史普林格在壘包上「跳跳」就被觸殺出局的尷尬場景，藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）說明，「Georgie的左腳踝有點扭到，我親眼看到整件事的過程，他不是在跳舞，也沒有再做任何瘋狂的事情，他只是稍微測試自己腳踝的狀況。重播有時候是福也是禍，他安全上壘後卻離開壘包，他和大家一樣（很懊惱）。他是我們最聰明的跑壘者之一。」

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