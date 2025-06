MLB》好糗！藍鳥球星史普林格「跳跳」離壘就出局 讓對手笑了

藍鳥球星史普林格。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥球星史普林格(George Springer)今天在第5局靠隊友安打上到三壘時,他在壘包上「小跳」,雙腳剛好離壘,就被對方觸殺出局。不過藍鳥隊最後仍以8比4逆轉擊敗運動家,藍鳥不但在這次的3連戰橫掃對手,並收下近期的5連勝,以31勝28敗居美聯東第二。

史普林格5局下敲帶有1分打點的適時安打,為球隊打破鴨蛋。接著下一棒的藍鳥打者柯克(Alejandro Kirk)敲二壘安打再拿1分,藍鳥一壘跑者史普林格上到三壘後,他在壘包上「跳跳」,運動家三壘手舒曼(Max Schuemann)立即拿手套觸殺史普林格,雖然三壘審起初判安全上壘,運動家提出挑戰,裁判改判史普林格出局,讓舒曼當場露出笑容。

此戰8局上打完,藍鳥以2比4落後,8局下藍鳥打線灌進6分,包含巴傑爾(Addison Barger)超前三分砲、小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)關鍵二壘安打追加2分,藍鳥最後逆轉贏得比賽。

對於史普林格在壘包上「跳跳」就被觸殺出局的尷尬場景,藍鳥隊總教練施奈德(John Schneider)說明,「Georgie的左腳踝有點扭到,我親眼看到整件事的過程,他不是在跳舞,也沒有再做任何瘋狂的事情,他只是稍微測試自己腳踝的狀況。重播有時候是福也是禍,他安全上壘後卻離開壘包,他和大家一樣(很懊惱)。他是我們最聰明的跑壘者之一。」

