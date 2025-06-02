高球》瑞典女將史塔克美國公開賽封后 曾雅妮未晉級盼明年再戰

瑞典女將史塔克拿下美國公開賽冠軍。（USGA提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA大之一的美國女子公開賽今天進行最後一輪，瑞典選手史塔克（Maja Stark）打出72桿，以總桿281桿、2桿優勢贏得自己的首座美國女子公開賽冠軍，這也是她職業生涯第一座大滿貫冠軍。

本屆美國女子公開賽總獎金高達1200萬美元，是女子高爾夫賽事里獎金最為豐厚的一場。冠軍斯塔克在獲得240萬美元冠軍獎金的同時，還將獲得未來10年美國女子公開賽參賽資格以及另外4場大滿貫賽包含雪佛龍錦標賽、AIG英國女子公開賽、KPMG女子PGA錦標賽、Amundi依雲錦標賽的5年參賽資格。

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史塔克說：「今天我打得不錯，沒有犯什麼大錯誤。這週的勝利對我意義重大。此前有一段時間很焦慮，覺得自己打得很不好，很懷疑自己。這一週，教練給了我一些很好的建議，我做到了。」史塔克在最後一回合一直保持冷靜，直到第17洞才看了一眼成績榜，發現自己處於領先位置，「感覺真的非常好！」

史塔克在前5洞保帕，第6洞抓鳥、第7洞吞柏忌，以平標準桿轉場，也一直佔據著領先榜的位置。後半場，她在第11洞和第14洞抓鳥，繼續擴大著領先優勢，雖然最後兩洞的連續柏忌失誤，但最終仍以2桿優勢奪冠。

25歲的史塔克成為繼諾伊曼（Liselotte Neumann，1988年）、索倫斯坦（Annika Sorenstam，1995年、1996年、2006年）後，瑞典第3位美國女子公開賽冠軍。史塔克是自2006年的索倫斯坦之後，首位贏得美國女子公開賽冠軍的瑞典選手。她也是瑞典第6位女子高爾夫大滿貫賽事冠軍，前一次瑞典選手贏得大滿貫為諾德奎斯特（Anna Nordqvist），她在2021年英國女子公開賽封后。

本週賽事的一個亮點就是昔日球后曾雅妮的回歸，她在兩輪交出75-71桿之後，以1桿之差未能進入週末比賽。回顧過去的一周，她說：「感覺很好，也打得非常開心。雖然覺得有點可惜，也在不停地回想自己哪一洞可以做得更好。但這禮拜有很多好的事情發生，希望能多給自己一點肯定。我很享受過去兩天的比賽，很久沒有在這樣高強度的氛圍中比賽，在球場上得到很多球迷的支持和鼓勵，希望明年可以再回來挑戰。」

曾雅妮目前已回到家中準備休息一週，隨後再連續打3週比賽，「我會把上禮拜需要加強的再多加練習一點，很感謝球迷給我的支持，期待接下來的比賽能取得好的成績。」

世界第一N.科達（Nelly Korda）今天繳出71桿，與日本選手、首輪領先者竹田麗央（Rio Takeda）以283桿的並列第2。明年美國女子公開賽將在2026年6月4日至7日在加州里維埃拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）舉行。

曾雅妮。（USGA提供）

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