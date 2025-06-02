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MLB》賽前得知心碎消息仍堅持上陣 紅人球星怪力轟締125年史詩壯舉

2025/06/02 09:46

克魯茲。（美聯社）克魯茲。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）在昨天得知令人心碎的消息，他的姊姊Genelis De La Cruz Sanchez因長期健康問題離世，不過今天克魯茲仍堅持先發上陣，還開轟獻給天上的姊姊。

根據大聯盟官網報導，今天紅人在客場以3：7不敵小熊，克魯茲在昨天得知姊姊過世的消息後，今天依舊決定上場，他也選擇保持低調，在賽前或賽後都未接受媒體採訪。當克魯茲踏上球場時，他的球鞋後方也寫著西語「RIP Manita（安息吧，姊姊）」，球帽上也寫上西語字句與「RIP Genelis」，藉此緬懷姊姊。

克魯茲的球帽上寫著緬懷姊姊的話語。（法新社）克魯茲的球帽上寫著緬懷姊姊的話語。（法新社）

帶著沉重的心情上場，克魯茲在第1局打擊時先叫了暫停，挑整好自己的情緒後再站回打擊區，在2好球時敲出右外野安打。6局上紅人0：5落後，克魯茲在滿球數下敲出擊球初速117.4英哩的怪力轟，以23歲又141天年紀，成為紅人自1900年以來第5年輕累積生涯50轟的球員，這也是他本季第12轟，暫居隊內全壘打王。

克魯茲開轟回到本壘時，將雙手指向天空，踩下本壘板同時也比出愛心的手勢，這一刻全是為了獻給姊姊的在天之靈，令人為之動容。

「我們只想告訴他，無論他想做什麼，我們都會全力支持。今天他想上場，之後再看狀況。」紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）說道，「這很艱難，我們都很專注在比賽與勝利，但這一瞬間也讓我們想起生命中真正重要的事物，今天我們只想好好關心、照顧他。」

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