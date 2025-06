MLB》賽前得知心碎消息仍堅持上陣 紅人球星怪力轟締125年史詩壯舉

克魯茲。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人球星克魯茲(Elly De La Cruz)在昨天得知令人心碎的消息,他的姊姊Genelis De La Cruz Sanchez因長期健康問題離世,不過今天克魯茲仍堅持先發上陣,還開轟獻給天上的姊姊。

根據大聯盟官網報導,今天紅人在客場以3:7不敵小熊,克魯茲在昨天得知姊姊過世的消息後,今天依舊決定上場,他也選擇保持低調,在賽前或賽後都未接受媒體採訪。當克魯茲踏上球場時,他的球鞋後方也寫著西語「RIP Manita(安息吧,姊姊)」,球帽上也寫上西語字句與「RIP Genelis」,藉此緬懷姊姊。

克魯茲的球帽上寫著緬懷姊姊的話語。(法新社)

帶著沉重的心情上場,克魯茲在第1局打擊時先叫了暫停,挑整好自己的情緒後再站回打擊區,在2好球時敲出右外野安打。6局上紅人0:5落後,克魯茲在滿球數下敲出擊球初速117.4英哩的怪力轟,以23歲又141天年紀,成為紅人自1900年以來第5年輕累積生涯50轟的球員,這也是他本季第12轟,暫居隊內全壘打王。

克魯茲開轟回到本壘時,將雙手指向天空,踩下本壘板同時也比出愛心的手勢,這一刻全是為了獻給姊姊的在天之靈,令人為之動容。

Elly De La Cruz chose to play today after recently learning about the death of his sister.



He then hit this home run and pointed to the sky and made a heart gesture. pic.twitter.com/gGK1ukAWhC