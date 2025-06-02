MiLB》油箱還有油！皇家45歲老將希爾本季3A初登場 5局掉3分奪勝

Rich Hill makes an appearance for his 22nd MiLB affiliate!



The @Royals LHP struck out 4 in 5 IP while making his @OMAStormChasers debut. pic.twitter.com/LhVJPgSzVG — Minor League Baseball （@MiLB） June 2, 2025

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟皇家、擁有大聯盟20年經歷的45歲老將希爾（Rich Hill），今日在小聯盟3A面對雙城掛帥先發，主投5局失掉3分，幫助球隊以6：3獲勝，個人也拿下本季在小聯盟的首勝。

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希爾5月曾於新人聯盟進行2場比賽調整手感，合計8局的投球失掉4分，送出多達13次三振，且沒有四壞保送。今天在3A先發出賽，首局在一壘有人的情況下，被米蘭達（Jose Miranda）鎖定第1球就扛出中左外野的兩分砲，不過第2局隨即回穩投出3上3下，3局上半雖面臨得點圈有人危機，但最後順利化解力保不失。

4局上，希爾解決開局頭2名打者後，第7棒的摩拉雷斯（Jeferson Morales）也大棒一揮，敲出中左外野方向的全壘打再失1分，5上續投時先是被敲安，之後對手靠著犧牲觸擊與保送攻佔一、二壘，不過希爾隨即回穩，送給對手2次滾地球出局化解危機，也完成今日的投球任務。

前4局雙方3：3暫成平手，不過在5局下半卡利亞諾內（Jac Caglianone）率先敲安，並靠著梅蘭德茲（MJ Melendez）的全壘打超前比數，讓希爾有拿下勝投的機會，6局開始，皇家啟用牛棚，靠著4名投手接力守成拿下勝利，幫助希爾成功收下本季小聯盟首勝。

希爾今天69球完成5局，包含2轟在內被敲出5支安打失掉3分，送出4次三振與1次保送，防禦率5.40。

希爾今日迎來本季3A初先發。（圖片取自皇家3A官方X）

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