MLB》山本由伸3.2局遭KO、大谷4支0 道奇遭洋基「軟投」壓制吞敗

山本由伸。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇王牌投手山本由伸今天在主場先發迎戰紐約洋基，山本僅投3.2局失4分寫本季最短先發局數，道奇最後以3比7敗給洋基，這次與洋基的3連戰取得2勝1敗的成績，道奇仍以36勝23敗居國家聯盟西區龍頭。

山本由伸開賽不穩，先後被敲安、丟保送，接著被洋基「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）敲適時安掉1分。山本由伸第2局一開始被敲安，而且道奇明星捕手史密斯（Will Smith）發生補逸，讓洋基無人出局攻占二壘，山本連續解決3人解危。

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第3局山本由伸遇到亂流，被洋基萊斯（Ben Rice）敲兩分砲，接著連續被敲2安，讓洋基攻佔一、三壘。該半局2出局後，山本由伸發生暴投，讓條紋軍再拿1分。山本由伸續投第4局，一開始再被敲安，他連續解決2人後，用球數達到96球，因此被換下場。

山本由伸。（路透）

洋基打線5局上靠拉梅修（DJ LeMahieu）、培拉薩（Oswald Peraza）適時安打進帳2分。而道奇打線前6局遭到洋基「軟投」亞柏格（Ryan Yarbrough）封鎖，只靠韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）的陽春砲得到1分。

洋基7局下換羅艾西加（Jonathan Loáisiga）後援，道奇帕赫斯（Andy Pages）、馬恩西（Max Muncy）各敲陽春砲追回2分。洋基9局上靠拉梅修適時二壘安打追加1分保險分。道奇9局下無功而返，最終吞下敗仗。

總計山本由伸主投3.2局，被敲7安（包含1轟），失掉4分，賞2次三振、丟4次保送，賽後防禦率從1.97升至2.39。山本由伸吞本季第4敗。

大谷翔平全場4支0、吞下1次三振，賽後打擊率為2成93。前役敲21安打進18分的道奇，今天團隊敲6安，全場3分都是靠全壘打。

大谷翔平。（美聯社）

條紋軍33歲左投亞柏格主投6局被敲4安（包含1轟），失掉1分，賞5次三振，收本季第3勝，賽後防禦率為2.83。亞柏格此戰最快球速為89.5英哩（約144公里），共用93球中，有34顆卡特球、22顆橫掃球、14顆伸卡球、12顆變速球、11顆四縫線速球。

洋基全場敲11支安打，萊斯有一發兩分砲，拉梅修全場4安2打點。「法官」賈吉（Aaron Judge）全場4支0，選到1次保送、跑回1分，吞2次三振，賽後打擊率為3成91。

BEN RICE TAKES THE LEAD BACK pic.twitter.com/tEOdqoMXbd — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） June 1, 2025

洋基左投亞柏格。（路透）

洋基萊斯開轟。（美聯社）

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