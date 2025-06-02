法網》艾卡拉茲晉8強寫紀錄 一行為展現運動家風範稱「不說會內疚」

西班牙名將艾卡拉茲。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求衛冕的西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在法國網球公開賽7：6（10：8）、6、3、4：6、6：4辛苦擊敗美國第13種子美國謝爾頓（Ben Shelton），挺進男單8強，而艾卡拉茲在比賽中展現運動家風範的舉措還被外界讚爆。

艾卡拉茲在第二盤一度在球拍脫手後得分，在謝爾頓和主審都認為是他得分時，他卻主動告知是自己的擊球違規，把分數還給謝爾頓，對此他賽後表示：「我只是覺得不能什麼都不說，如果我都不說，我會感到內疚，只是我如果知道自己錯了，比如一次違規擊球，我必須對自己、對謝爾頓以及所有人都誠實，我認為這才是體育本質，公平地對待選手，也公平對待自己。」

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艾卡拉茲重申，「我這麼說是因為我知道那是一次違規擊球，不該被允許，比如說在第一盤比賽，謝爾頓也有發生，他的發球擦網，但裁判沒注意到，他問我：『如果你願意，我們可以重打這一分。』這只是我們彼此尊重，我認為體育就該如此。」

艾卡拉茲拉出在法網的11連勝，第11度進軍大滿貫賽8強，且是連4年晉級法網8強，此外，他在歷經119場紅土巡迴賽後，成為公開化年代第2快收下紅土100勝的球員，僅次納達爾（Rafael Nadal）的112場。

艾卡拉茲將與美國第12種子的保羅（Tommy Paul）爭奪4強門票。

西班牙名將艾卡拉茲。（路透）

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