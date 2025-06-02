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MLB》全大聯盟只有大谷翔平做到這件事！道奇金手套隊友大讚1特質

2025/06/02 10:16

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平不斷用驚人實力撰寫史詩紀錄，但始終不忘保持謙遜有禮的性格，也使他備受全世界球迷欣賞。今天道奇洋基系列賽最終戰，美媒也在轉播過程中，透露大谷另一件暖心故事。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）在轉播中提到，大谷翔平是全大聯盟唯一一位，會在每一個打席之前向主審打招呼的打者，不少球員會在開賽首打席與主審致意，但只有大谷會在每個打席站進打擊區前都會向主審打招呼。當主播問及大谷是否連在第3、第4打席也維持這項禮儀，歐尼也給出肯定答覆。

另外，《ESPN》也在2局上與道奇韓裔金手套野手艾德曼（Tommy Edman）進行比賽現場連線訪問，當被問及與大谷同隊的感想，艾德曼表示非常特別，大谷能做到的事與眾不同，沒有人能做到，而且大谷也相當謙遜，完全不想成為鎂光燈焦點。

「他可以說是我見過最謙虛的人之一。」艾德曼繼續說道，「無論發生什麼事，他總是保持相同心態，不管表現好不好，雖然他很少打不好啦，但他始終如一，我從來沒看過他有任何改變。」

艾德曼也對大谷應對壓力的能力感到欽佩，「完全不同檔次，不管是在日本還是洛杉磯，他在面對這些壓力時還能專注在比賽，完成這麼多事情，甚至還要投球，實在令人難以置信。」在訪談後，艾德曼馬上在2局下開轟。

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