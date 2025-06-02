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NBA》首奪MVP又進冠軍賽 SGA寫生涯里程比肩戰神、郵差等傳奇

2025/06/02 10:52

今年是SGA生涯年。（資料照，法新社）今年是SGA生涯年。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬昨日淘汰尼克，今年冠軍賽確定由雷霆對決溜馬，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）生涯首度闖進冠軍賽，加上本季他也奪得個人第一座MVP，讓他寫下了聯盟罕見的歷史紀錄。

吉爾吉斯亞歷山大本季首度奪下MVP，又帶領雷霆打進冠軍賽，是個人生涯第一次闖進最終決賽，NBA官方發文指出，這是史上第8位首度奪下MVP當季，同時也首度闖進冠軍賽的球員。

NBA官方公佈了另外7位寫下這項紀錄的球員，包含1957年庫西（Bob Cousy）、1970年瑞德（Willis Reed）、1971年賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、1993年巴克利（Charles Barkley）、1997年「郵差」馬龍（Karl Malone）、2001年「戰神」艾佛森（Allen Iverson），以及2015年柯瑞（Stephen Curry），其中僅柯瑞為現役球員。

本賽季是吉爾吉斯亞歷山大本豐收的一年，除了年度MVP外，同時抱回年度第一隊和得分王，他在西部冠軍賽繳出31.4分、5.2籃板、8.2助攻，也讓他成為西冠MVP，接下來對決溜馬，將力拚生涯第一座NBA總冠軍。

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