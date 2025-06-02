MLB》曾被譽為美版大谷！皇家大物「一刀流」虐爆3A火速升大聯盟

卡利亞諾內。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，皇家今天將官網百大新秀第10名、22歲農場頭號大物卡利亞諾內（Jac Caglianone）給升上大聯盟。

大學就讀佛羅里達大學的卡利亞諾內，當時以投打二刀流聞名，不僅擁有一手達三位數的火球，在打擊區更有著高達70分的力量評價，更被譽為「美版大谷翔平」。不過他大學2賽季因為動了TJ手術加起來只投34場，進入職業後也主要鎮守一壘或擔任DH，偶爾客串外野，並未實際站上投手丘。

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而專心「一刀流」的卡利亞諾內完全展現在打擊區的天賦，從2A開季的他只打了38場，打擊三圍.322/.394/.553，狂敲9轟、43分打點，在5月19日被升上3A。卡利亞諾內來到3A後完全沒適應上的問題，火力反倒更加兇猛，12場出賽打擊三圍.319/.370/.723，攻擊指數1.093，敲6轟、13打點，今天也接獲升上大聯盟的通知。

總計卡利亞諾內在小聯盟2A與3A打了50場，打擊三圍.322/.389/.593，累積15轟、56打點。皇家今天以0：1遭到老虎完封，接下來將於4日前往聖路易踢館紅雀，根據大聯盟報導，卡利亞諾內將隨隊前往聖路易，有望迎來大聯盟初登場。

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