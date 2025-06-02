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MLB》太敏感？光芒沃爾斯「拍拍」頭盔就被趕出場 讓他有怨言

2025/06/02 11:30

光芒打者沃爾斯被主審趕出場。（法新社）光芒打者沃爾斯被主審趕出場。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今天在客場以0比1遭太空人完封，第9局光芒打者沃爾斯（Taylor Walls）打擊時，不滿主審好球帶的判決，他先是抱怨後，接著摸頭盔並輕拍幾下調整，就被主審倫茨（Nic Lentz）驅逐出場，讓沃爾斯相當錯愕。

光芒9局上1出局，這時輪到沃爾斯上場打擊，面對太空人終結者哈德（Josh Hader），對方丟一顆外角偏低的變化球，卻被判定為好球，讓沃爾斯很不滿、並退出打擊區，接著沃爾斯調整頭盔、還輕拍幾下，倫茨誤以為沃爾斯是想挑戰好球帶，就把他驅逐出場，讓沃爾斯非常錯愕、一度想找裁判理論。

光芒打者沃爾斯被主審趕出場。（路透）光芒打者沃爾斯被主審趕出場。（路透）

「他是跟我這樣說的，『你不能那樣做，不能拍你的頭盔。』所以在那個時候，我知道他們覺得那是個不尊重的行為。我看了影片，能理解他為何會那樣想。」沃爾斯賽後表示，「但我認為從整個情境來看，我正看著他，我的肢體語言是在表示，『老兄，我沒有聽清楚你在說什麼。』在那之前我沒有和他說話，如果我要拍頭盔，我不會一邊看著你、並問你問題，想弄明白你在跟我說什麼。」

沃爾斯坦言，看影片之前，沒有意識到自己有輕拍頭盔的動作，「我只記得自己走向打擊區，稍微調整一下頭盔，然後聽到他在說些什麼，我好像說，『嗯？你在說什麼？我聽不清楚。在那當下，我完全沒有記憶，但後來看影片，確實我有拍頭盔...我當下根本沒有發覺到，然後他就走過來說，『我們不接受那樣的行為，你被趕出去了。』然後就把我驅除出場。」

「自從我打棒球以來，幾乎不記得有被驅逐出場。」沃爾斯表示，「如果他真的以為我是故意那樣做，我有點像向他致歉，但同時...老兄，你錯判一顆球，也該理解整個狀況。你不能因為某件事就把我趕出場，尤其是你根本不確定我是不是故意要對你不敬。」

光芒打者沃爾斯被主審趕出場。（美聯社）光芒打者沃爾斯被主審趕出場。（美聯社）

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