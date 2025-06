MLB》太敏感？光芒沃爾斯「拍拍」頭盔就被趕出場 讓他有怨言

光芒打者沃爾斯被主審趕出場。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕光芒隊今天在客場以0比1遭太空人完封,第9局光芒打者沃爾斯(Taylor Walls)打擊時,不滿主審好球帶的判決,他先是抱怨後,接著摸頭盔並輕拍幾下調整,就被主審倫茨(Nic Lentz)驅逐出場,讓沃爾斯相當錯愕。

光芒9局上1出局,這時輪到沃爾斯上場打擊,面對太空人終結者哈德(Josh Hader),對方丟一顆外角偏低的變化球,卻被判定為好球,讓沃爾斯很不滿、並退出打擊區,接著沃爾斯調整頭盔、還輕拍幾下,倫茨誤以為沃爾斯是想挑戰好球帶,就把他驅逐出場,讓沃爾斯非常錯愕、一度想找裁判理論。

光芒打者沃爾斯被主審趕出場。(路透)

「他是跟我這樣說的,『你不能那樣做,不能拍你的頭盔。』所以在那個時候,我知道他們覺得那是個不尊重的行為。我看了影片,能理解他為何會那樣想。」沃爾斯賽後表示,「但我認為從整個情境來看,我正看著他,我的肢體語言是在表示,『老兄,我沒有聽清楚你在說什麼。』在那之前我沒有和他說話,如果我要拍頭盔,我不會一邊看著你、並問你問題,想弄明白你在跟我說什麼。」

沃爾斯坦言,看影片之前,沒有意識到自己有輕拍頭盔的動作,「我只記得自己走向打擊區,稍微調整一下頭盔,然後聽到他在說些什麼,我好像說,『嗯?你在說什麼?我聽不清楚。在那當下,我完全沒有記憶,但後來看影片,確實我有拍頭盔...我當下根本沒有發覺到,然後他就走過來說,『我們不接受那樣的行為,你被趕出去了。』然後就把我驅除出場。」

「自從我打棒球以來,幾乎不記得有被驅逐出場。」沃爾斯表示,「如果他真的以為我是故意那樣做,我有點像向他致歉,但同時...老兄,你錯判一顆球,也該理解整個狀況。你不能因為某件事就把我趕出場,尤其是你根本不確定我是不是故意要對你不敬。」

Taylor Walls getting ejected for Tapping his Helmet after this call.



"I didn't tap shit" (you be the judge) pic.twitter.com/AZVDZX1ATN