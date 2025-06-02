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MLB》燃燒112球飆12K 紅襪王牌左投締造隊史首見偉業

2025/06/02 11:39

克羅切今天先發112球寫生涯新高。（法新社）克羅切今天先發112球寫生涯新高。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天客場對決勇士，進行3連戰最終一場比賽，此戰紅襪派出王牌左投克羅切（Garrett Crochet）先發，最終在他7局12次三振僅失1分好投下，以3比1收下勝利，而克羅切今天燃燒112球，也為生涯增添了一些里程。

克羅切今天投112球寫下生涯新高，大聯盟官網報導指出，當他投完6局時已經用了99球，通常會是個換投時機，不過今天紅襪總教練柯拉（Alex Cora）並未換投，而是讓克羅切繼續把七局下投完。

賽後克羅切受訪表示，當教練要他繼續投時，激發起他的鬥志，他也希望七局下不是只面對首名打者就好，最終他送出3次三振，以三上三下收尾下班。

克羅切今天送出12K，累積本季三振次數來到101次，紅襪前媒體關係總監龍格（Justin Long）發文指出，克羅切是紅襪隊史上首位在前13場出賽，就送出超過100K、同時防禦率還低於2的投手，而實際上，大聯盟過去也僅有6位投手達成此成就，分別為史基斯（Paul Skenes）、韋蘭德（Justin Verlander）、薛哲（Max Scherzer）、沙巴西亞（CC Sabathia），以及野茂英雄。

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