法網》艾卡拉茲衛冕之路穩了？ 茲維列夫：能挑戰他的人在另一區

艾卡拉茲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在法國網球公開賽7：6（10：8）、6、3、4：6、6：4擊敗美國第13種子美國謝爾頓（Ben Shelton），在法網拉出11連勝，順利挺進男單8強，續朝衛冕之路邁進。

艾卡拉茲下一場將與美國保羅（Tommy Paul）爭奪4強門票，而德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）認為，其實籤表對艾卡拉茲很有利，因為包含他自己在內，加上喬科維奇（Novak Djokovic）、辛納（Jannik Sinner）都在籤表上半部，而艾卡拉茲則在下半部，因此最快決賽才會對上3大勁敵，籤表相對有利，是他爭冠的大利多。

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茲維列夫說：「我真心覺得Carlos可以打進決賽，平心而論，我覺得下半區沒有人能給他太大挑戰，他當然是奪冠熱門，我想在賽事開打之前，大家都意識到這點，所有能挑戰他的人，除了他以外的奪冠熱門都在上半區，我們必須經過一番廝殺才能突圍，我想看他會樂於看到這局面。」

艾卡拉茲對決保羅握有4勝2負優勢，而若晉級的話他4強假想敵會是義大利第8種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），艾卡拉茲也握有5勝1負領先。

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