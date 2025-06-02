中職》「我會打敗場上那4隻瞎耗子！」魔鷹敲第12轟賽後發文引熱議

魔鷹。 （資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹昨天以5：4險勝富邦悍將，當家種砲魔鷹敲出本季第12轟繼續獨居聯盟全壘打王，然而他賽後在Instagram的發文，也引發網友熱議。

魔鷹昨天在5局下鎖定富邦右投賴智垣的146公里低角度速球，直接挑戰澄清湖球場中外野，敲出超大號陽春砲，本季第12轟幫助台剛取得4：2領先。

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每次開轟後都習慣在賽後發文激勵自己的魔鷹，昨天也不例外在個人IG寫下：「我會打爆場上那4隻瞎耗子，本季第12轟炸出球場，感謝上帝賜予我力量與健康，以及每次上場的機會。今天我為台鋼雄鷹敲出本季第12轟，每場比賽繼續全神貫注、全力以赴、全心投入。感謝大家的支持，這對我來說意義非凡！」

然而魔鷹「我會打敗場上那4隻瞎耗子（I’ll beat the 4 blind mouse on the field too.）」這句話引發熱議，不少網友認為魔鷹是在批評裁判。而近期魔鷹確實在比賽中多次對於主審的好球帶有意見，昨天第4打席遭到富邦左投李吳永勤的外角變化球拉弓三振，魔鷹當下也轉頭與主審蔡豐澤先生討論該判決。

魔鷹本季出賽31場，打擊三圍.322/.385/.678，攻擊指數1.063，敲出6支二壘安打、12轟與29分打點。

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