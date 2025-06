中職》「我會打敗場上那4隻瞎耗子！」魔鷹敲第12轟賽後發文引熱議

魔鷹。 (資料照,記者李惠洲攝)

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹昨天以5:4險勝富邦悍將,當家種砲魔鷹敲出本季第12轟繼續獨居聯盟全壘打王,然而他賽後在Instagram的發文,也引發網友熱議。

魔鷹昨天在5局下鎖定富邦右投賴智垣的146公里低角度速球,直接挑戰澄清湖球場中外野,敲出超大號陽春砲,本季第12轟幫助台剛取得4:2領先。

每次開轟後都習慣在賽後發文激勵自己的魔鷹,昨天也不例外在個人IG寫下:「我會打爆場上那4隻瞎耗子,本季第12轟炸出球場,感謝上帝賜予我力量與健康,以及每次上場的機會。今天我為台鋼雄鷹敲出本季第12轟,每場比賽繼續全神貫注、全力以赴、全心投入。感謝大家的支持,這對我來說意義非凡!」

然而魔鷹「我會打敗場上那4隻瞎耗子(I’ll beat the 4 blind mouse on the field too.)」這句話引發熱議,不少網友認為魔鷹是在批評裁判。而近期魔鷹確實在比賽中多次對於主審的好球帶有意見,昨天第4打席遭到富邦左投李吳永勤的外角變化球拉弓三振,魔鷹當下也轉頭與主審蔡豐澤先生討論該判決。

魔鷹本季出賽31場,打擊三圍.322/.385/.678,攻擊指數1.063,敲出6支二壘安打、12轟與29分打點。

