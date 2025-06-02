晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》「我會打敗場上那4隻瞎耗子！」魔鷹敲第12轟賽後發文引熱議

2025/06/02 11:22

魔鷹。 （資料照，記者李惠洲攝）魔鷹。 （資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹昨天以5：4險勝富邦悍將，當家種砲魔鷹敲出本季第12轟繼續獨居聯盟全壘打王，然而他賽後在Instagram的發文，也引發網友熱議。

魔鷹昨天在5局下鎖定富邦右投賴智垣的146公里低角度速球，直接挑戰澄清湖球場中外野，敲出超大號陽春砲，本季第12轟幫助台剛取得4：2領先。

每次開轟後都習慣在賽後發文激勵自己的魔鷹，昨天也不例外在個人IG寫下：「我會打爆場上那4隻瞎耗子，本季第12轟炸出球場，感謝上帝賜予我力量與健康，以及每次上場的機會。今天我為台鋼雄鷹敲出本季第12轟，每場比賽繼續全神貫注、全力以赴、全心投入。感謝大家的支持，這對我來說意義非凡！」

然而魔鷹「我會打敗場上那4隻瞎耗子（I’ll beat the 4 blind mouse on the field too.）」這句話引發熱議，不少網友認為魔鷹是在批評裁判。而近期魔鷹確實在比賽中多次對於主審的好球帶有意見，昨天第4打席遭到富邦左投李吳永勤的外角變化球拉弓三振，魔鷹當下也轉頭與主審蔡豐澤先生討論該判決。

魔鷹本季出賽31場，打擊三圍.322/.385/.678，攻擊指數1.063，敲出6支二壘安打、12轟與29分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中