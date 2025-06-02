MLB》「地表最強投」6局優質先發奪勝 遊騎兵攻守俱佳擊退紅雀

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天與紅雀進行3連戰最後一場比賽，在「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）6局失1分的優質好投，以及史密斯（Josh Smith）、西米恩（Marcus Semien）的火力領銜下，幫助球隊以8：1收下勝利，系列賽2勝1敗拿下優勢。

德葛隆面對開路先鋒努特巴爾（Lars Nootbaar）先丟保送，雖然之後連續解決兩名打者，但接連對上康崔拉斯（Willson Contreras）與赫雷拉（Iván Herrera）被敲安還失掉1分，所幸最後讓艾倫納多（Nolan Arenado）擊出滾地球化解危機。

請繼續往下閱讀...

打線部分，遊騎兵在2局下雖靠著史密斯在一二壘有人時擊出適時安打逆轉比數，但後面4局卻都無功而返，直到7下形成滿壘，朗福德（Wyatt Langford）敲出高飛犧牲打才又再度進帳分數。

不過到了8局下，遊騎兵打線徹底爆發，柏格（Jake Burger）敲出長打帶有1分打點，海姆（Jonah Heim）緊隨其後擊出高飛犧牲打再下一城，哈格瑞提（Sam Haggerty）在西米恩選到保送後，利用犧牲觸擊送回三壘上的柏格回到本壘得分。

緊接著史密斯再度跳了出來，纏鬥7顆球後相中紅中88.7英里（約142.7公里）滑球，一棒扛出右半邊方向的兩分砲，幫助球隊單局灌進5分奠定勝基。

德葛隆今天用81球完成6局的投球，被敲出4支安打失掉1分，送出4次三振與3次保送，拿下本季第5勝；打線部分，遊騎兵全場敲出9支安打，其中史密斯5打數上演3安「猛打賞」並有4分打點進帳，埋伏在8棒的西米恩則繳出2支2且2次保送的成績，上壘率百分之百並跑回3分。

德葛隆今主投6局失1分繳出優質先發，拿下本季第5勝。（路透）

史密斯本場5支3「猛打賞」，包括本季第5轟。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法