晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

竹市竹塹盃電競大賽賽事啟動 冠軍獨拿6萬

2025/06/02 11:40

竹市竹塹盃電競大賽賽事啟動，冠軍獨拿6萬。（記者蔡彰盛攝）竹市竹塹盃電競大賽賽事啟動，冠軍獨拿6萬。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府舉辦《2025新竹市竹塹盃電競大賽》賽事啟動記者會，宣布年度電競賽事全面展開，人氣主播曾甜、Coser喵少與知名電競主播藍調同台揭幕，為今年的電競盛事拉開序幕。

市府表示，電競產業是當代青年文化的重要指標之一，透過舉辦《新竹市竹塹盃電競大賽》系列賽事，不僅能推動新興運動發展，亦為年輕世代打造展現實力與創意的舞台。

教育處表示，本屆賽事選定廣受玩家喜愛的手遊《傳說對決》作為比賽主軸，分為「校園組」與「公開組」兩大競賽組別，邀請全台電競好手報名參賽。報名日期從6月3日至6月19日截止。冠軍除了獲得獎金外，並取得第二屆《新竹市竹塹盃電競大賽》之王者殊榮。

本賽事總獎金24萬，公開組冠軍可獲得6萬元獎金，亞軍可獲得4萬元獎金，季軍隊伍兩隊，各獲得2萬元獎金，第五名到第八名獲得5000元獎金。校園組冠軍4萬元獎金，亞軍2萬元獎金，季軍隊伍兩隊，各獲得1萬元獎金。本次限量加碼，無論是公開組還是校園組，報名前50隊（共計100隊），若隊長為新竹市市民，完賽一場後全隊可再多拿300點貝殼幣，鼓勵市民踴躍參加！

教育處說明，線下賽7月5日總決賽現場還將安排KOL明星交流賽，包括哈耿、班尼、曾甜、喵少等多位人氣網紅將登台對戰，與觀眾熱血互動。活動現場同時設有主題闖關攤位，參與民眾將有機會抽中PS5主機、ROG電競週邊、三星SSD等豪華好禮。

教育處補充，所有報名參賽隊伍將可獲得出賽獎勵「210點貝殼幣」，鼓勵更多青年團隊踴躍投入電競舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中