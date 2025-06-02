竹市竹塹盃電競大賽賽事啟動，冠軍獨拿6萬。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府舉辦《2025新竹市竹塹盃電競大賽》賽事啟動記者會，宣布年度電競賽事全面展開，人氣主播曾甜、Coser喵少與知名電競主播藍調同台揭幕，為今年的電競盛事拉開序幕。

市府表示，電競產業是當代青年文化的重要指標之一，透過舉辦《新竹市竹塹盃電競大賽》系列賽事，不僅能推動新興運動發展，亦為年輕世代打造展現實力與創意的舞台。

請繼續往下閱讀...

教育處表示，本屆賽事選定廣受玩家喜愛的手遊《傳說對決》作為比賽主軸，分為「校園組」與「公開組」兩大競賽組別，邀請全台電競好手報名參賽。報名日期從6月3日至6月19日截止。冠軍除了獲得獎金外，並取得第二屆《新竹市竹塹盃電競大賽》之王者殊榮。

本賽事總獎金24萬，公開組冠軍可獲得6萬元獎金，亞軍可獲得4萬元獎金，季軍隊伍兩隊，各獲得2萬元獎金，第五名到第八名獲得5000元獎金。校園組冠軍4萬元獎金，亞軍2萬元獎金，季軍隊伍兩隊，各獲得1萬元獎金。本次限量加碼，無論是公開組還是校園組，報名前50隊（共計100隊），若隊長為新竹市市民，完賽一場後全隊可再多拿300點貝殼幣，鼓勵市民踴躍參加！

教育處說明，線下賽7月5日總決賽現場還將安排KOL明星交流賽，包括哈耿、班尼、曾甜、喵少等多位人氣網紅將登台對戰，與觀眾熱血互動。活動現場同時設有主題闖關攤位，參與民眾將有機會抽中PS5主機、ROG電競週邊、三星SSD等豪華好禮。

教育處補充，所有報名參賽隊伍將可獲得出賽獎勵「210點貝殼幣」，鼓勵更多青年團隊踴躍投入電競舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法