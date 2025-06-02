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MLB》最快144公里！洋基「軟投」壓制宇宙道奇 馬恩西分析對手特質

2025/06/02 12:39

洋基「軟投」亞柏格。（美聯社）洋基「軟投」亞柏格。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前役狂攻18分的道奇打線，今天卻遭洋基「軟投」亞柏格（Ryan Yarbrough）6局壓制，只靠工具人艾德曼（Tommy Edman）的陽春砲突破這位33歲資深左投，道奇最後以3比7輸球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts ）坦言，「今晚我們對亞柏格完全沒有辦法。」

此戰主投6局被敲4安（包含1轟），失掉1分，賞5次三振，收本季第3勝，賽後防禦率為2.83。亞柏格此戰最快球速為89.5英哩（約144公里），共用93球中，有34顆卡特球、22顆橫掃球、14顆伸卡球、12顆變速球、11顆四縫線速球。自5月起轉為先發角色後，亞柏格近5場先發就貢獻3場勝投。

亞柏格全場93球中，有22顆球的球速不到73英哩，卻能製造多達17次揮空，有7次是用橫掃球。道奇前4棒包含日本巨星大谷翔平在內，面對亞柏格更是11支0。

洋基「軟投」亞柏格。（路透）洋基「軟投」亞柏格。（路透）

《橘郡紀事報》報導，道奇強打馬恩西（Max Muncy）分析亞柏格的投球特色，「關於亞柏格總是很有趣的一點是，他的球速可能只有80幾英哩左右，但感覺比實際上快很多。他是名高個子（6呎5吋，約196公分），手臂很長，延伸性很好，他的投球姿勢很特別，是低肩側投，所以他的球總是讓人覺得比實際上還快。他控球很精準，投球搭配也很好，讓我們失去平衡。從比賽中段開始，（因為球場上的陰影）打者的視線也變得困難了。」

「他的風格和我們前兩晚面對的投手完全不同，這就是他的特色。」馬恩西指出，「今天（對手）製造很多揮空，我們完全無法組織攻勢。」

另外，亞柏格曾在2023年、2024年短暫待過道奇，他在去年7月30被交易至藍鳥。

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