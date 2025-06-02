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NBA》NIL衝擊選秀？ 佛拉格大一賺得比狀元年薪多2倍

2025/06/02 12:30

佛拉格為今年狀元熱門人選。（資料照，法新社）佛拉格為今年狀元熱門人選。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠以超低機率抽中今年選秀狀元籤，沒意外應該會選擇來自杜克的超級新鮮人佛拉格（Cooper Flagg），如今有統計指出，佛拉格大一靠著NIL拿到的贊助金額，預計約是他在NBA首年年薪的2倍，而NIL制度上路，也讓棄學選秀的風潮，有開始減退的跡象。

如佛拉格以狀元之姿加入聯盟，預計會簽下4年6270萬美元合約，菜鳥年年薪約落在1380萬美元，不過根據美國資深媒體人布萊恩（Howard Bryant）說法，其實佛拉格在杜克大一的一年，就靠著NIL賺進了約2800萬美元。

布萊恩表示，這2800萬美元分別來自兩筆代言，分別為New Balance的1300萬美元，以及Fanatics的1500萬美元，兩項加總差不多是新秀年年薪的2倍。

不過《CBS》對於金額提出疑問，因為一般簽贊助約會是複數年合約，報導認為布萊恩提出的，很有機會是合約總額，而非他在杜克一年實際拿到的金額。

而無論佛拉格實際合約金額為何，在NIL制度上路、大學球員也可以簽訂贊助合約後，過去棄學選秀的風潮似乎開始受到影響，開始有些大學明星球員在無法獲得中選保證、順位不如預期的情況下，會宣佈退出選秀回歸校園，NBA官方日前才公佈，今年申請「提前報名」選秀的人，已經有50位球員宣佈退出選秀。

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