籃球》紐崔萊三對三中區預賽破千人參賽 光復高中主帥陳定杰現身指導

光復高中主帥陳定杰現身籃球教室。（官方提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025紐崔萊三對三籃球賽中區預賽在中興大學開打，而今年中區賽事規模再攀高峰，吸引超過400支隊伍、上千名選手參戰，從國中組一路延伸至社會組，熱情爆棚的參賽陣容讓台中中興大學化身為街頭籃球聖地。

經過激烈角逐後，中區八大組別共選出32支頂尖隊伍晉級總決賽，將於6月28日重返中興大學，與來自全台各地的強敵一較高下，爭奪全台街頭籃球最高榮耀以及萬元冠軍獎金。

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除了賽事之外，「籃球教室」邀請到光復高中總教練陳定杰親自領軍指導，他以豐富實戰經驗帶領年輕球員進行投籃技巧、團隊防守與三對三戰術應用的深入訓練。教練一句句精準點評，搭配現場親身示範，讓參與者不只看熱鬧、更學到門道。

另外，現場還有「魔王挑戰」，讓參與籃球教室的年輕選手有機會與來自光復高中與苗栗高商的現役主力球員進行一對一實戰過招，明星球員化身「魔王」，迎接挑戰者正面交鋒，現場氣氛瞬間沸騰，而挑戰者們毫不怯場，在高強度對抗中展現爆發力與臨場反應，而在主場館之外，互動遊戲區同樣人氣爆棚！經典的「五米投籃挑戰」、「九宮格霸王」、「傳球大考驗」等項目。

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