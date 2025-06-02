路跑》杏輝宜蘭馬拉松11/8登場 向醫事人員致敬設立專屬獎項

杏輝宜蘭馬拉松11/8登場。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025杏輝宜蘭馬拉松將在11月8日於宜蘭運動公園盛大登場，此賽事為向醫事人員致敬與表達感謝，延續傳統設有專屬獎項，今年更首度增設國軍組獎項，邀請國軍人員挑戰自我。

2025杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，今年賽事補給全面升級，沿途提供小農點心與國宴等級的宜蘭美食，讓跑者在挑戰自我之餘也能大飽口福，為鼓勵不同階段跑者持續前進，大會推出「馬拉松尊榮禮遇」方案，首度挑戰半馬、全馬或完成第50馬、第100馬者，皆可獲得專屬紀念獎盃與500元交通補助（限額共50名）。賽事延續「為您而笑」醫事人員感謝行動，設立專屬獎項並邀請醫事跑者參與現場微笑儀式，向守護健康的第一線英雄致敬，即日起正式開放報名，截止日期為8月8日。

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宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松自2022年創辦以來，已成為推動運動觀光、健康城市及公益關懷的活動，今年賽事亮點包括在地菁英跑者再次挑戰山海賽道、71歲抗癌鬥士王啟中女士首度挑戰全馬，展現生命的韌性與希望，以及全台唯一連續三年舉辦向醫事人員致敬的行動，傳遞對醫護人員長期守護社會的感謝與敬意。

杏輝藥品總經理白友烺指出，杏輝秉持「健康、關懷、專業」的理念，將企業責任實踐在每一場與生命有關的行動中。透過這場馬拉松，不僅能推廣運動風氣，也是一種與民眾對話的方式，讓大家看見跑者的熱情、在地的溫度與人與人之間的連結。

杏輝宜蘭馬拉松11/8登場。（記者盧養宣攝）

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