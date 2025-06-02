日職》客場強碰古林睿煬！曾封鎖台灣的阪神王牌分析值得注意之處

才木浩人。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿明天將在主場與阪神虎展開交流戰，火腿明天預計派出台灣強投古林睿煬，而根據日媒報導，阪神明天將推派王牌投手才木浩人掛帥先發。

26歲的在去年入選日本隊征戰12強，曾在預賽對台灣繳出5.2局無失分好投。今年開季前與大聯盟衛冕軍道奇進行熱身賽時，才木繳出5局無失分好投宰制道奇打線，送出7次三振，兩度解決大谷翔平，表現神勇。

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《產經體育》報導，才木浩人今天在自家主場進行傳接球與慢跑的訓練，為明天先發對決日本火腿做準備。才木受訪時也表示：「一轉眼就來到交流戰了呢，我會照平常那樣努力應戰。」他也分析：「那座球場（ES CON FIELD）比較小，大概就是這點需要注意，另外好像也換成人工草皮。明天再去球場觀察一下，看看如何調整。」

本季才木浩人出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率是相當優異的1.78。他在2023年與2024年交流戰共出賽6場，拿下5勝0敗，共投45局只失掉1分，《產經體育》也直呼他為「交流戰之鬼」。

昨天多家日媒也率先公布，火腿3日的先發投手預計將由去年在中職奪下MVP的台灣強投古林睿煬掛帥先發，新庄剛志監督也開玩笑表示：「我期待他能投出116球完封，或是118球完投！」

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

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