桌球》鄭世忠要桌協1天內道歉 點名副理事長楊正雄思考協會發展方向

體育署長鄭世忠今天在立法院受訪，點名桌協副理事長楊正雄，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，日前接獲WTT美國大滿貫賽參賽邀請，但桌球協會卻以該賽事與6月底的亞洲青少年錦標賽日期過於接近，恐趕不上參賽為由，逕自向WTT回絕葉伊恬參賽資格，引發軒然大波。體育署長鄭世忠今日於立法院受訪強硬表示，桌協應於1天內道歉，要以選手考量做溝通，鄭並點名桌協副理事長楊正雄，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。

WTT日前公布7月美國大滿貫賽參賽名單，葉伊恬原本獲邀參賽，但因大滿貫賽與6月底舉行的亞青錦標賽日期相近，桌協秘書長葉國欽認為，入選黃金計畫選手，應以代表國家參加亞青賽為重，在未經選手同意下，直接幫葉伊恬拒絕WTT邀請，引發爭議。

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「一個桌球選手要一個秘書長的道歉這麼困難，有這麼困難。」鄭世忠今日於立法院受訪表示，各界都曉得協會做艱難決策時，難免會覺得不容易，但他總是告訴體育署人員及協會夥伴，只要過程中耐心跟選手教練溝通、具體適時拿出解釋及耐心溝通與交涉，只要以選手為核心的思維處理這些事、以選手核心作為最高原則處理所有決策，通常結果會往好方向走。

鄭世忠說，他從來沒有遇到一個協會，在政府耐心提醒下，依然不願意接受以選手為核心的思維、依然不願意認錯，在處理這件事情上，桌協秘書長可能會認為選手在比賽過程的銜接，會有些狀況，但絕對不應該漠視選手的聲音，「你可以溝通，而不是直接拒絕」。

鄭世忠指出，體育署已經下最後通牒，昨天也花一整天時間告訴協會，問題不在做這些決定，真正問題是在於不願意跟選手溝通、不願意傾聽選手聲音，拒絕以選手為核心思維做決策，這就是為何過去這一、二年來，部分協會出現犧牲選手權益的案例出現。

鄭世忠表示，其他協會都願意傾聽、改正，而9成以上的協會，在執政黨執政的這9年以來都已慢慢導正、去服務選手，他也跟協會說，如果沒有選手的存在，就沒有這些協會組織存在的必要，因為這些協會組織的存在，是為了要服務選手。

鄭世忠表示，他希望一天、24小時的時間，桌球協會能夠認真思考，選手的要求很簡單，只是秘書長一個道歉，他也點名掌控桌球協會30多年的副理事長楊正雄，在楊正雄主導下，桌球協會不辦國際賽、選訓思維一直出問題、總是建議不適任的人來擔任國家隊教練，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。

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