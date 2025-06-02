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MLB》完美壓制前隊友大谷翔平！去年曾待道奇的洋基軟投透露關鍵

2025/06/02 13:13

亞柏格。（路透）亞柏格。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以7：3力退道奇，避免系列賽遭橫掃。去年曾效力道奇的洋基「軟球派」先發左投亞柏格（Ryan Yarbrough）面對前東家，主投6局只被敲4安、飆5K失1分奪下本季第3勝，不僅比下道奇日本王牌山本由伸，更讓日本巨星大谷翔平繳白卷。

亞柏格賽後透露，自己與捕手威爾斯（Austin Wells）以及教練團擬定了非常好的比賽策略，今天一共製造宇宙道奇打線17次揮空，其中那顆僅70英哩初頭的橫掃滑球就貢獻了7次，「透過不斷變換節奏與快慢之間的搭配，這顆球非常有效，看見成效後，我們就決定繼續使用它來壓制對手。」

相比亞柏格今天繳出優質先發，山本由伸此役僅投3.2局就被KO，談到兩人之間的對決，亞柏格表示：「我們去年曾是隊友，能對決真的很酷。但就像之前面對道奇一樣，不應只在乎對手的名氣，更重要的是要仔細觀察他們的打線，採取正確進攻測策略。與其在意對手是誰，不如分析陣容來決定如何應對。」

此外，亞柏格今天三度面對大谷翔平讓他束手無策，還吞下1次三振，被問到如何壓制大谷，亞柏格透露：「他是非常積極出棒的打者，會針對特定球路出手。讓他失去平衡是關鍵，我們的策略就是不讓他鎖定特定球路，避免讓他發揮破壞力。」

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