MiLB》藤浪晉太郎中繼1K飆近159KM 連5場無失分奪本季首勝

98 from Shintaro Fujinami in a scoreless 6th inning. pic.twitter.com/SKtA2bvCcm — Mariners Minors （@MiLBMariners） June 1, 2025

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力水手3A的日本火球男藤浪晉太郎，今日面對天使3A中繼登板，1局的投球無失分且最快球速來到98.6英里（約158.7公里），目前連續5場出賽沒有掉分近況不錯，而下個半局球隊超前比數，最終以5：3獲勝，也讓藤浪拿下本季首勝。

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雙方前5局以2：2平手，6局上半藤浪晉太郎登板中繼，面對首名打者連投4顆壞球保送，接著也在滿球數的情況下，保送去年選秀首輪大物摩爾（Christian Moore），讓局面形成一二壘有人。不過此時藤浪迅速回穩，接連讓卡瓦達斯（Niko Kavadas）與J.D.戴維斯（J.D. Davis）分別敲出飛球以及三振出局，最後靠著捕手諾丁漢（Jacob Nottingham）上演盜壘阻殺，拿下3出局。

下個半局打線給予火力支援，湯瑪斯（Rhylan Thomas）在二壘有人的情況下，敲出右半邊方向超前比數的兩分砲奠定勝基，也讓藤浪晉太郎拿下今年球季的第1勝。

藤浪晉太郎中繼1局用了20球沒有失分，送出1次三振與2次保送，防禦率下降到6字頭來到6.89，每局被上壘率也些微降至2.04。

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

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