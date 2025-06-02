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日職》古林睿煬明強碰阪神虎 有望再對決日本隊四番、虎軍怪力男

2025/06/02 14:40

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職兩聯盟交流賽將從明天起正式開打，目前暫居太平洋聯盟龍頭的日本火腿，明起在主場與中央聯盟龍頭阪神虎進行3連戰。火腿明天首戰確定派出台灣火球男古林睿煬，有望再度對決虎軍強打森下翔太。

古林睿煬本季先發4場，拿到2勝1敗、防禦率2.93，共投27.2局賞31次三振，被打擊率2成14，每局被上壘率為1.01；阪神虎將推出才木浩人先發，本季先發9場，拿到4勝3敗、防禦率1.78。才木浩人也是去年世界棒球12強賽日本隊國手，曾面對台灣隊交出5.2局無失分好投。

古林睿煬在2023年亞冠賽碰上日本隊，古林當天交出6.2局失1分好投，一度讓日本隊打線16上16下，直到第6局才被敲安，第7局則被森下翔太敲陽春砲掉分。

森下翔太也是2024年世界棒球12強賽日本隊四番，這位24歲強打今年出賽52場，有8轟、36分打點，打擊率2成85，整體攻擊指數為0.782，得點圈打擊率為3成05。

森下翔太。（資料照，美聯社）森下翔太。（資料照，美聯社）

暫居中央聯盟打擊雙冠王的阪神虎「怪力男」佐藤輝明，也是2023年亞冠賽日本隊國手，曾交手過古林睿煬，該場面對古林2打數沒有敲安。

佐藤輝明今年出賽51場，交出13轟、37分打點都是央聯最多，打擊率2成90，整體攻擊指數（OPS）高達0.938。此外，阪神虎今年季前與美職道奇的交流賽，佐藤輝明還從塞揚強投史奈爾（Blake Snell）手中轟出三分砲。

阪神虎團隊打擊率2成42排央聯第二多，團隊得分178分是央聯最多，陣中除了森下翔太、佐藤輝明外，還有並列央聯安打王的近本光司、經典賽國手中野拓夢、當家明星一壘手大山悠輔等好手。虎軍團隊投手防禦率2.09是中央聯盟最佳。

佐藤輝明。（資料照，美聯社）佐藤輝明。（資料照，美聯社）

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