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MLB》洋基贏球卻有壞消息 終結者威佛、大物「火星人」都傳傷情

2025/06/02 13:57

威佛。（資料照，法新社）威佛。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場以7比3擊敗道奇，避免在這次的3連戰遭到橫掃。不過條紋軍傳出傷情，目前擔任洋基終結者的威佛（Luke Weaver）出現大腿後肌不適，而22歲新星「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）則是在撲壘時不慎傷到拇指。兩人都將回紐約做傷勢評估。

洋基昨天以2比18慘敗道奇，條紋軍在落後13分的情況下，讓威佛登板投球。威佛後援1局失1分，被道奇新星帕赫斯（Andy Pages）敲陽春砲。

威佛本季出賽24場，拿到1勝1敗、防禦率1.05，有8次救援成功、6次中繼成功，被打擊率1成28，每局被上壘率（WHIP）為0.70。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，他原本計畫要在第9局讓威佛登板，「他在熱身結束時感覺有些不適，然後在伸展時，感覺大腿後肌有些問題。所以我們立即更換投手，希望這不要太嚴重。」

多明格茲盜上二壘。（美聯社）多明格茲盜上二壘。（美聯社）

多明格茲今天在第5局盜上二壘，他的左手拇指不慎弄傷，讓他手部難以握住球棒，因此在第6局被換下場，「我認為這沒什麼不了的。」多明格茲賽後表示，指出雙手可能都會戴上防護手套，「我們會在（美國時間週一）看看感覺如何。」

多明格茲此戰2打1打點，選到1次保送，有1次盜壘成功，本季出賽49場，有6轟、25分打點，打擊率2成47的表現。

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