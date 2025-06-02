晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》觸身球手肘挫傷缺席數日 費城人主帥曝哈波有望後天回歸

2025/06/02 14:27

哈波。（資料照，美聯社）哈波。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人強打哈波（Bryce Harper）因傷缺席數場比賽，使球隊近日戰績不佳，不過根據總教練湯姆森（Rob Thomson）今天受訪表示，哈波後天將有望重返球場。

哈波在美國時間上周二面對勇士的比賽中，首局就被史崔德（Spencer Strider）95.3英里（約153.4公里）的觸身球打中手肘退場，賽後經檢查為手肘挫傷，這幾天比賽都因傷缺陣，甚至直到前天仍傳出受傷部位依舊疼痛，還無法進行揮棒。

不過在今天的賽後，主帥湯姆森宣布好消息，坦言哈波有望在本周就能夠出賽，「哈波今天雖然無法上場，但他本人以及我們都認為，他能夠為（美國時間）週二的比賽做好準備。」

費城人目前戰績36勝23敗，在國聯東區僅以1場勝差輸給大都會，不過球隊近期在哈波缺陣的5場比賽內僅拿下1勝且苦吞4連敗，其中釀酒人的系列賽還遭到橫掃，低迷的情況也讓球隊希望能讓陣中最優秀之一的選手盡快回歸，而球隊將在後天與藍鳥進行3連戰。

目前32歲、本季迎來第14個大聯盟賽季的哈波，今年54場的出賽繳出打擊三圍.267/.375/.450的成績，轟出8支全壘打外帶33分打點，標準化進攻指數（OPS+）129。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中