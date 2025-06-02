MLB》觸身球手肘挫傷缺席數日 費城人主帥曝哈波有望後天回歸

哈波。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人強打哈波（Bryce Harper）因傷缺席數場比賽，使球隊近日戰績不佳，不過根據總教練湯姆森（Rob Thomson）今天受訪表示，哈波後天將有望重返球場。

哈波在美國時間上周二面對勇士的比賽中，首局就被史崔德（Spencer Strider）95.3英里（約153.4公里）的觸身球打中手肘退場，賽後經檢查為手肘挫傷，這幾天比賽都因傷缺陣，甚至直到前天仍傳出受傷部位依舊疼痛，還無法進行揮棒。

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不過在今天的賽後，主帥湯姆森宣布好消息，坦言哈波有望在本周就能夠出賽，「哈波今天雖然無法上場，但他本人以及我們都認為，他能夠為（美國時間）週二的比賽做好準備。」

費城人目前戰績36勝23敗，在國聯東區僅以1場勝差輸給大都會，不過球隊近期在哈波缺陣的5場比賽內僅拿下1勝且苦吞4連敗，其中釀酒人的系列賽還遭到橫掃，低迷的情況也讓球隊希望能讓陣中最優秀之一的選手盡快回歸，而球隊將在後天與藍鳥進行3連戰。

目前32歲、本季迎來第14個大聯盟賽季的哈波，今年54場的出賽繳出打擊三圍.267/.375/.450的成績，轟出8支全壘打外帶33分打點，標準化進攻指數（OPS+）129。

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