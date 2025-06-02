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馬公市長黃健忠接見羽球國手王柏崴 致贈「金飯碗」勉勵再攀高峰

2025/06/02 15:14

王柏崴在球場上優異表現，母親馬玥芳（右）功不可沒。（馬公市公所提供）王柏崴在球場上優異表現，母親馬玥芳（右）功不可沒。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕羽球國手王柏崴今（2）日前往馬公市公所拜會市長黃健忠，分享受傷復出後的心路歷程與近期賽事成果。黃市長除表達祝賀與肯定，更特別致贈象徵圓滿與富足的「金飯碗」，勉勵這位來自馬公的優秀選手持續精進，朝世界排名更高的位置邁進。

王柏崴現效力於土地銀行羽球隊，2013年全國運動會勇奪男子單打金牌，為澎湖締造歷史，摘下該項目首面金牌。黃市長當年10月27日親自接見，盛讚其為「馬公之光」。2024年8月，他因腳踝韌帶撕裂重傷，歷經半年療養與復健，今年初重返賽場，並迅速恢復競技狀態，持續於國內外賽事取得亮眼成績。

今年1月王柏崴於全國羽球排名賽奪得季軍；4月在越南河內挑戰賽再獲季軍，緊接著於泰國普吉國際系列賽奪得男單冠軍；5月初在全大運再度封王，5月中旬於台北公開賽亦闖進男單16強。年僅23歲的他，目前正以提升世界排名為明確目標，積極參與國際賽事，力拚更高層級的羽球舞台。

此次返鄉參加澎湖縣C級羽球裁判講習會暨增能複訓講習會」期間，王柏崴特別抽空拜會市長，感謝黃健忠長期的支持與關注。他表示：「這段時間雖然歷經低潮，但我始終記得自己是從馬公出發的孩子。每一場比賽，我都希望全力以赴，把最好的表現留給自己，也留給一直支持我的家人與故鄉。」今日會面中，王母馬玥芳陪同出席。

馬公市長黃健忠，致贈金飯碗給羽球國手王柏崴。（馬公市公所提供）馬公市長黃健忠，致贈金飯碗給羽球國手王柏崴。（馬公市公所提供）

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