TPBL》「護國神山」高柏鎧奪年度防守球員  林書豪入選防守第一隊

高柏鎧榮獲年度防守球員。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL今公布2024-25賽季年度防守獎項，台灣隊歸化中鋒、福爾摩沙夢想家長人高柏鎧勇奪年度防守球員（DPOY）頭銜，新北國王一哥林書豪也在年度防守第一隊之列。

高柏鎧本季出賽31場，平均貢獻6.8個防守籃板、3.2個阻攻，共拿下12張第一名選票，累積76分，擊敗強敵曼尼高（53分）、克羅馬（22分）、林書豪（21分）與沃許本（16分），是個人在台灣第三度獲得年度防守球員肯定。他亦以場均2.3次阻攻封王，成為聯盟首位同時包辦「阻攻王」與「年度防守球員」的外援球員。

請繼續往下閱讀...

TPBL亦同步公布本季年度防守第一隊與第二隊名單。依據前場兩名加後場三名或前場三名加後場兩名原則，綜合媒體及主播、球評投票產生，五鐵衛代表球員脫穎而出，築起本季最堅實的防守堡壘。

年度防守第一隊陣容為高柏鎧（福爾摩沙夢想家／前場）、曼尼高（新北國王／前場）、林書豪（新北國王／後場）、蘇文儒（高雄全家海神／後場）與高錦瑋（桃園台啤永豐雲豹／後場）。

年度防守第二隊陣容由克羅馬（桃園台啤永豐雲豹／前場）、米勒（臺北台新戰神／前場）、雷蒙恩（臺北台新戰神／後場）、魏嘉豪（新北中信特攻／後場）與謝亞軒（新北中信特攻／後場）組成。

年度防守第二隊。（TPBL提供）

年度防守第一隊。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法