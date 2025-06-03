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古林睿煬交流賽對強敵阪神虎！ 今日賽事預告與轉播

2025/06/03 06:54

古林睿煬將在主場強碰阪神虎。（資料照，西日本新聞提供）古林睿煬將在主場強碰阪神虎。（資料照，西日本新聞提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今日有4場比賽轉播，分別是釀酒人對紅人，天使對紅襪，教士對巨人，以及大都會對道奇，在結束與洋基3連戰取得2勝1敗後，道奇將再次對陣來自紐約的球隊，大谷翔平能否搶回大聯盟全壘打王寶座？請喜愛大聯盟的觀眾不要錯過！

中職有2場轉播，分別是富邦與味全在花蓮對決，以及中信兄弟作客桃園對樂天，先發分別是黃保羅、伍鐸，以及盧孟揚、威能帝。不過今天的兩場比賽花蓮預期降雨機率達50%、桃園預期降雨機率也達60%，今日比賽能否順利開打，還是會由瑞恩繳出完封勝呢？

日職方面，「台灣金孫」古林睿煬將在主場於跨聯盟交流戰首戰，對陣強敵阪神虎的新一代火球男才木浩人。古林面對擁有知名怪力男佐藤輝明，以及本季有破繭而出之勢的森下翔太能否繳出好表現，請關心的球迷們準時觀看！

MLB

07:00 釀酒人@紅人 愛爾達體育1台
07:00 天使@紅襪 愛爾達體育2台、緯來體育
09:40 教士@巨人 愛爾達體育1台
10:00 大都會@道奇 愛爾達體育2台、緯來體育

中職

18:30 富邦@味全 緯來體育
18:30 中信兄弟@樂天 DAZN2

日職

17:00 阪神@火腿 DAZN1

法國網球公開賽

16:45 第10日 八強（上） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯運動一台
22:00 第10日 八強（中） 愛爾達體育1台
22:00 第10日 混雙第三輪/傳奇賽（中） 愛爾達體育2台
（6/3）02:20 第10日 八強（下） 愛爾達體育1台

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