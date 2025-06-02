MLB》3個月內2度跳脫洋基合約！ 前首輪砲手成自由身

史密斯跳脫洋基小聯盟約。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟累積64轟的好手史密斯（Dominic Smith），在5月於洋基3A打出好表現後選擇跳脫合約成為自由球員，尋求再度重返大聯盟的機會。

史密斯在休賽季跟洋基簽下小聯盟合約，根據《MLBTR》提到，史密斯的合約與一般小聯盟合約不同，一般小聯盟合約會內建6月1日的跳脫期限，但史密斯的合約看起來具有有彈性的跳脫條款。本次史密斯跳脫是他3月內第二度跳脫洋基的小聯盟合約，他在春訓接近尾聲時曾跳脫與洋基的小聯盟約，隨後再跟洋基簽下小聯盟約。

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本季史密斯都在3A打球，189個打席繳出.255/.333/.448的打擊三圍，8轟中有7轟都是在5月打出，他在5月繳出優異的.317/.389/.622打擊三圍，但洋基因為球隊組成的關係，始終無法將他拉上大聯盟。

史密斯在2013年首輪第11順位被大都會選中，2016、2017年入選百大新秀榜單，2017年在大都會登上大聯盟後，於大蘋果效力6年留下2成46打擊率，0.733攻擊指數（OPS），46轟的成績，但史密斯在離開大都會後成績不佳，效力過國民、紅襪與紅人，成為聯盟浪人。

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