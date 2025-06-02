桌球》葉伊恬失格事件 張廖萬堅：研擬依法撤免桌協秘書長

葉伊恬（如圖）失格事件續燒，教育部政次張廖萬堅今日表示，倘桌協未如期改善，支持體育署依國體法規定，撤免桌協秘書長，重整桌協。（資料照，取自WTT官網）

〔記者林曉雲／台北報導〕智淵乒乓球館17歲小將葉伊恬，遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，但桌球協會僅在官網發出簡短聲明。教育部政次張廖萬堅今（2）日說重話表示，此案已造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，並未積極回應社會輿論的關切，嚴重損及協會的專業治理形象，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法第43條規定，撤免桌球協會秘書長，重整桌協運作。

張廖萬堅表示，保障選手權益為最優先，選手的最佳利益即國家的最大利益，體育署於今日正式發函，予以警告及暫停選手培訓及參賽之外之各項補助組費，並要求其公開致歉外，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法第43條規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。

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但桌協迄今態度依舊強硬，並未道歉，今天下午僅在協會官網發出簡短聲明，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署長官及向社會大衆說明。」

張廖萬堅表示，為推動體育單項協會專業治理改革，強化改進選訓制度，體育署近年持續引導各運動協會導入以選手為核心的參與機制，透過設置選訓輔導委員會，納入具實務經驗之基層教練、選手及相關專業人士，實質參與決策諮詢，逐步改變協會過去單向決策、溝通不透明的管理文化，建立公開透明、制度化的決策程序。

張廖萬堅強調，運動部將於今年9月成立，協會治理模式亦須同步轉型，相關制度規範與發展路徑應與時俱進，優化選手訓練與參賽的制度環境，提升協會專業運作能力，健全體育體系，回應社會對公平治理與選手權益的高度期待。

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