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NBA》太陽KD走定了？ 資深記者透露風聲：有強烈跡象

2025/06/02 17:55

杜蘭特有可能會離開太陽。（資料照）杜蘭特有可能會離開太陽。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕本季沒有附加賽打的太陽隊，在今天傳出將有很高的機率會在今年夏天將陣中15屆全明星杜蘭特（Kevin Durant）給交易出去。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，有「強烈跡象」顯示，太陽正認真考慮在今年夏天把杜蘭特給交易出去，且這項決定跟球隊新任總教練是誰無關。

太陽在本季聘請前公鹿冠軍教頭布登侯澤（Mike Budenholzer），卻只打出36勝46敗戰績無緣附加賽，季末布登侯澤被開除。目前傳出進入最新一輪總教練候選的人選，分別是熱火隊助教昆恩（Chris Quinn）以及騎士隊助教歐特（Jordan Ott）。

太陽在2023年發動4方交易案，送出布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crowder），2023、2025、2027、2029年4張首輪籤與2028年的首輪互換權才換得杜蘭特，然而球隊並未如願打出好成績，在KD效力的3個賽季從西決到一輪遊，今年直接沒有附加賽打。

現年36歲的杜蘭特雖沒有過往在球場上的宰制力，但依舊是聯盟數一數二的得分機器，本季杜蘭特出賽62場，平均36.5分鐘可以拿下26.6分、6.0籃板、4.2助攻、1.2火鍋、0.8抄截的成績。

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