晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL簽賭案》戰將施顏宗、陳奕倫為3.3萬被組頭收買 斷送藍球夢

2025/06/02 17:45

施顏宗（左）被判1年7月、陳奕綸被判1年6月徒刑。（翻攝P. LEAGUE+、彰化柏力力官網）施顏宗（左）被判1年7月、陳奕綸被判1年6月徒刑。（翻攝P. LEAGUE+、彰化柏力力官網）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾經是SBL超級籃球聯賽的選秀狀元的施顏宗（32歲），為了3萬3千元的賭金，出賣自己的籃魂！2023年4月22日他率領彰化柏力對戰裕隆，裕隆隊球員柯旻豪（另案起訴）透過地下組頭邱繼緯傳話給施「認真打但不要輸太多」，最後柏力以73比71險勝，讓事先押注「低比分」的賭客獲利，施顏宗最後透過人頭帳戶拿到3萬3千元，其中3000元分給「合作」的隊友陳奕綸。

該案彰化地方法院今日審理終結，法官依《運動彩券發行條例》及《刑法》加重詐欺罪，分別判處施1年7月、陳1年6月徒刑，均緩刑3年，犯罪所得沒收，更遭籃協永久註銷球員資格，2人為小利斷送職籃生涯。

檢方調查發現，施顏宗透過柯旻豪認識簽賭組頭，陳奕綸則經隊友介紹參與。兩人坦承犯行並繳回犯罪所得，法院審酌其犯後態度良好，且犯罪所得僅數萬元，依《刑法》第59條情堪憫恕規定減刑。但中華民國籃球協會已公告永久註銷兩人球員資格，所屬球團及各聯盟不得錄用，連帶教練證、裁判證等專業資格也一併撤銷。

法官考量兩人皆為初犯，施顏宗現轉行餐飲業月入4萬需扶養家小，陳奕綸任貸款業務員底薪3萬，故予緩刑3年自新機會。但判決書嚴正指出，職業球員涉賭嚴重破壞運動競技公平性，對台灣職籃發展造成難以彌補的傷害。

施顏宗、陳奕綸原都是彰化柏力力的主力球員，，施是SBL的2015選秀狀元，陳奕綸還曾獲SBL年度助攻王，籃球前途一片光明，但他們甘願被組頭操控，不僅毀掉自己的職籃夢，台灣的職業籃壇的最大污點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中