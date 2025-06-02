SBL簽賭案》戰將施顏宗、陳奕倫為3.3萬被組頭收買 斷送藍球夢

施顏宗（左）被判1年7月、陳奕綸被判1年6月徒刑。（翻攝P. LEAGUE+、彰化柏力力官網）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾經是SBL超級籃球聯賽的選秀狀元的施顏宗（32歲），為了3萬3千元的賭金，出賣自己的籃魂！2023年4月22日他率領彰化柏力對戰裕隆，裕隆隊球員柯旻豪（另案起訴）透過地下組頭邱繼緯傳話給施「認真打但不要輸太多」，最後柏力以73比71險勝，讓事先押注「低比分」的賭客獲利，施顏宗最後透過人頭帳戶拿到3萬3千元，其中3000元分給「合作」的隊友陳奕綸。

該案彰化地方法院今日審理終結，法官依《運動彩券發行條例》及《刑法》加重詐欺罪，分別判處施1年7月、陳1年6月徒刑，均緩刑3年，犯罪所得沒收，更遭籃協永久註銷球員資格，2人為小利斷送職籃生涯。

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檢方調查發現，施顏宗透過柯旻豪認識簽賭組頭，陳奕綸則經隊友介紹參與。兩人坦承犯行並繳回犯罪所得，法院審酌其犯後態度良好，且犯罪所得僅數萬元，依《刑法》第59條情堪憫恕規定減刑。但中華民國籃球協會已公告永久註銷兩人球員資格，所屬球團及各聯盟不得錄用，連帶教練證、裁判證等專業資格也一併撤銷。

法官考量兩人皆為初犯，施顏宗現轉行餐飲業月入4萬需扶養家小，陳奕綸任貸款業務員底薪3萬，故予緩刑3年自新機會。但判決書嚴正指出，職業球員涉賭嚴重破壞運動競技公平性，對台灣職籃發展造成難以彌補的傷害。

施顏宗、陳奕綸原都是彰化柏力力的主力球員，，施是SBL的2015選秀狀元，陳奕綸還曾獲SBL年度助攻王，籃球前途一片光明，但他們甘願被組頭操控，不僅毀掉自己的職籃夢，台灣的職業籃壇的最大污點。

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