路跑》全台跑者看過來！彰化5場馬拉松報名時間一次記

2025彰化縣馬拉松嘉年華將從10月26日跑到12月14日，縣府今在警察局中庭辦記者會行銷。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣年度最熱血的運動盛事來了！2025彰化縣馬拉松嘉年華將從10月26日跑到12月14日，橫跨員林、二水、田中、鹿港、埔鹽五地，結合運動、文化、觀光與信仰，五場路跑賽事各具特色，今天（2）縣府記者會宣布將於6月4日起分批開放報名，邀請全國跑友來彰化跑健康、跑文化、跑信仰，一起用雙腳體驗這塊土地的多元魅力。

五場賽事包含10月26日「員林獅子盃親子公益路跑」，主打親子同樂、公益同行；11月2日「二水國際跑水節」以千人健行結合水文化；11月9日「田中馬拉松」穿梭稻浪，感受米倉風光；11月16日「鹿港馬拉松」奔馳古城街區；壓軸是12月14日「順澤宮冠軍路跑」，在宗教儀式中為年終祈福。

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縣長王惠美表示，今年更推出「彰化玩三鐵X馬拉松嘉年華聯合報名」活動，只要參加任兩場賽事，就可獲得抽獎資格，有機會獲得以彰化地景設計的限量好禮，讓跑步成為收藏回憶的開始。

順澤宮主委魏信顧表示，冠軍路跑邁入第3年，今年主題為「玄天火行‧謝平安」，邀請全國鄉親共襄盛舉。

員林獅子會長張志明指出，第16屆親子公益路跑以家庭同樂為主軸，現場備有摸彩與多個補給站，歡迎闔家參加。

舒康樂活協會副總幹事蔡玉葉說，田中馬將於「世界跑步日」開放報名，邀大家跑進田中、感受最有人情味的賽事。

二鹿慢跑協會總幹事陳信仲表示，鹿港馬第6年舉辦，融合古蹟、龍騰公園與綠色隧道，邀跑者體驗在地文化。

二水鄉村幹事陳姿吟說，跑水節去年起推出千人健行水上漂，結合農特產與在地小吃，歡迎民眾來跑出不同感受。

報名時間分別為6月4日田中馬、6月10日員林馬、6月15日鹿港馬與順澤宮冠軍路跑。

報名網址如下：

「員林獅子盃親子公益路跑」報名網址: https://lohasnet.tw/YuanLinLionsClub2025/

「台灣米倉田中馬拉松」報名網址：https://irunner.biji.co/Tianzhong2025

「鹿港馬拉松」報名網址:https://lohasnet.tw/Lukang2025/

「順澤宮第三屆冠軍路跑」報名網址：https://lohasnet.tw/ShunzeRun2025/

五場路跑賽事各具特色，主辦單位邀請全國跑友跑進彰化，用雙腳感受彰化人的熱情與在地特色。（記者張聰秋攝）

鹿港馬第6年舉辦，融合古蹟、龍騰公園與綠色隧道，邀跑者體驗在地文化。（記者張聰秋攝）

員林獅子盃親子公益路跑，主打親子同樂、公益同行。（記者張聰秋攝）

5場馬拉松活動其中一場是二水跑水節，結合在地民俗文化。（記者張聰秋攝）

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