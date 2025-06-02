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MLB》道奇總管有給他冠軍戒！ 洋基左投透露很酷：有低調一點

2025/06/02 20:38

亞柏格對前東家道奇繳出6局好投奪勝。（路透）亞柏格對前東家道奇繳出6局好投奪勝。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年效力道奇，但因被交易到藍鳥未在季後賽登板的亞柏格（Ryan Yarbrough），今天代表洋基對決前東家繳出6局好投奪勝，賽後總教練布恩（Aaron Boone）以及單場4安的前打擊王拉梅修（DJ LeMahieu）都對他讚譽有加。

亞柏格本場比賽用93球投完6局，只被打4支安打，因艾德曼（Tommy Edman）的全壘打失掉1分，送出5K沒有保送，比下3.2局失4分的山本由伸，成功收下本季第3勝，也幫助洋基系列賽不被道奇橫掃。

亞柏格賽後直言，他現在的狀況真的很好，而且想要保持下去：「我現在投球很開心。」

去年亞柏格在道奇出賽32場，防禦率3.74，於季中交易大限前被交易到藍鳥，今年以1年200萬美元效力洋基。儘管未能參加季後賽，但亞柏格透露道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）仍在美國時間上周五打擊練習後，於本壘板附近將冠軍戒指交給他：「我們有試著低調一點，特別是我們現在的處境（洋基在冠軍戰被道奇擊敗），但能拿到戒指還是蠻酷的。」

總教練布恩提及亞柏格的好表現道：「他有很多種方法可以讓你出局。當打者覺得他開始放慢節奏時，他就可以突然加快一下，很難掌握他的節奏。」

自2021年以來首度單場敲出4安打的拉梅修，賽後也稱讚亞柏格：「他不是那種會在雷達槍飆出紅字的投手，但他所有的球種都能夠逮到你。他的速球會像突然衝過來一樣，變化球又特別的慢。他有很好的球質，而且知道該怎麼運用。」

亞柏格坦承，對前隊友的熟悉是他表現好的原因之一：「重點在於把投球執行好，並讓打者失去平衡，然後不要陷入能被他們鎖定特定球種的球數。」

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