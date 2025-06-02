桌球》被體育署長點名！桌協副理事長堅不向葉伊恬道歉 冷回1句氣炸外界

鄭世忠點名桌協副理事長楊正雄，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。（記者陳逸寬攝）

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李冠霖／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕17歲智淵乒乓球館小將葉伊恬日前接獲WTT美國大滿貫賽參賽邀請，但桌球協會卻以該賽事與6月底的亞洲青少年錦標賽日期過於接近，恐趕不上參賽為由，逕自向WTT回絕葉伊恬參賽資格，引發輿論譁然。體育署長鄭世忠今天（2日）強硬要求桌協出面道歉，並點名桌協副理事長楊正雄審慎思考。對此，楊正雄做出回應，但仍堅持不道歉！

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WTT日前公布7月美國大滿貫賽參賽名單，葉伊恬原本獲邀參賽，但因大滿貫賽與6月底舉行的亞青錦標賽日期相近，桌協在未經選手同意下，直接幫葉伊恬拒絕WTT邀請，引發爭議。體育署昨天（6/1）祭出重罰，除了要求桌協公開道歉，今天還發函桌協暫停所有補助款，要求限期改善，否則將依國體法第43條撤免秘書長。

體育署長鄭世忠今天受訪時更強硬表示，桌協應於1天內道歉，「一個桌球選手要一個秘書長的道歉這麼困難？有這麼困難？」他還說重話，從來沒有遇到一個協會，在政府耐心提醒下，依然不願意接受以選手為核心的思維、依然不願意認錯，「如果沒有選手的存在，就沒有這些協會組織存在的必要，因為這些協會組織的存在，是為了要服務選手」。鄭世忠更點名桌協副理事長楊正雄，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。

不過桌協今下午僅透過協會官網發出簡短聲明，完全沒有要道歉的意思，「有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署長官及向社會大衆說明。」

而據「TSNA體育新聞團隊」報導，被鄭世忠點名的楊正雄做出回應，宣稱他個人一向「尊重制度」，既然有制度就照著制度走，制度不合時宜就修改，一昧迎合主管機關，恐傷害協會同仁士氣。他接著說，感謝國家給選手補助，但既然拿了補助就要以國家賽事為主，不然對那些沒拿到補助的選手不公平。

對此，民進黨立委郭昱晴今晚在臉書發文痛批，「制度不是冷血的藉口，對選手傲慢，就是對體育未來的背叛！17歲的葉伊恬，台灣桌球的新星，也是千辛萬苦打出國際機會的年輕優秀選手。WTT美國大滿貫主動發出邀請，是她實現夢想的下一步，卻在沒被告知、毫不被尊重的情況下，由桌球協會『代為取消報名』。體育署震怒，全國譁然……結果呢？桌協副理事長楊正雄說『我尊重制度』。一句『尊重制度』，就要選手閉嘴嗎？一句『照制度走』，就能免除責任嗎？」

郭昱晴直言，「制度的設計，本來就是要保障選手公平參與、支持人才發展，而不是變成冷漠決策的遮羞布。如果這個制度不能保護17歲選手的權益，那問題不在選手，而在制度；如果這個制度讓老舊官僚可以不與選手溝通、傲慢決策，那這個制度不值得被尊重，而是需要被徹底改革。體育署已經明確點出，這不是單一決策錯誤，而是整個協會長年缺乏以選手為核心的思維。連一句道歉都吝於出口，還把體育署的來函公告上網，連中間人的勸告都拿來『示眾』，這樣的態度，已經不是失職，而是失格。」

最後她表示，「副理事長楊正雄曾是國手、是教練，當過選手的人，更應該知道：選手最需要的是被尊重、被信任、被支持。但今天他的發言，沒有半點傾聽，只有傲慢；沒有一絲懺悔，只有推責！明年三月，各單項協會將改選。桌球協會的理監事們必須嚴肅思考，這個協會要交到誰手上？是繼續讓封閉、傲慢、缺乏改革意識的人掌權？還是讓真正把選手放在心上的人來領導？我們不能再讓一個機會、一位選手、一個未來，被一句『尊重制度』輕描淡寫的掩蓋！」

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