TPBL》聯盟首季不會有頒獎典禮 秘書長齊文駿解釋原因

去年高錦瑋在頒獎典禮上以編髮造型亮相引發不少球迷討論。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL近期陸續公布年度獎項，不過受到季後賽結束已是6月底影響，聯盟首季將不會有頒獎典禮。

頒獎典禮是屬於球員的榮耀時刻，擁有36年歷史的中華職棒行之有年，足球協會以及企業排球聯賽近年也都會固定舉辦頒獎典禮，職籃方面，PLG並無此傳統，過去T1聯盟則是每年都會舉辦，去年拿下新人王的高錦瑋就以編髮造型亮相引發不少球迷討論。

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據了解，TPBL成立之初亦規劃在季末舉行頒獎典禮，不過近期確定不會舉辦，秘書長齊文駿表示，聯盟本季經過三次停賽，結束時間已是6月底，在時間限制上舉辦實體典禮有難度，「整體比賽已經排到6月29日，算是非常晚了，比NBA（假如打滿七場的總決賽）還要晚一個禮拜。許多球隊在賽季結束後就先行放假，特別是洋將都會回家，在這樣的情況下舉辦實體典禮有些困難。」

齊文駿表示，聯盟與所有球團討論過取得共識，「我們有和所有球團討論，最後大家對於是否舉辦頒獎典禮有共識，其實有討論一些其他呈現方式，比如説季末after party，但是考慮到球季結束的時間，大家覺得今年先不用。」

齊文駿強調，聯盟相當重視球員的努力和榮譽，雖然不會舉辦實體典禮，但會在行銷方面規劃更多元的方式來揭曉年度獎項，保留球員專屬的時刻。

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