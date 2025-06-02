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中職》台灣隊長變成被操縱的人偶？ 陳傑憲捲爭議後突發一張圖

2025/06/02 22:17

陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕去年12強率隊奪冠聲名大噪的「台灣隊長」陳傑憲近期頻繁成為熱議話題，繼先前受訪時提到「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」後道歉，今日又傳出將在上半季補賽周前往芝加哥白襪「台灣日」活動引發球迷非議，而他在社群軟體丟出的一張提線人偶照片，又再次掀起波瀾。

陳傑憲在去年12強冠軍戰砲轟日本隊戶鄉翔征，幫助台灣奪下第一個世界大賽冠軍後成為家喻戶曉的英雄，在今年他更收下統一獅最高總值破紀錄的2億元10年合約，平均月薪高達140萬，成為中職史上首位「2億男」，代言也接滿滿，可說是名、利雙收。

然而今年陳傑憲在中職例行賽表現一般，42場出賽打擊率2成83，比生涯平均3成40低，且媒體形象良好的他近期又在接受節目訪談的「台語大考驗」時，提到一句「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」的俚語引起反彈聲浪，陳傑憲很快就在社群軟體道歉，後續接受媒體訪問時也再度表達自己的歉意。

不過就在俚語事件過去不到一周，今天陳傑憲就傳出將赴美參加月底芝加哥白襪的「台灣日」活動，而統一獅球團領隊蘇泰安則提到，原本球隊擔心他在賽季中過於疲勞，考慮安排他留隊休息，「不過內部考慮及與傑憲的溝通討論後，認為有助於曝光與交流，因此球隊也尊重主辦方邀約活動。」

陳傑憲該舉動引起網友正反論斷，反對他的人認為，身為職業球員，不應該在正規賽季時離開球隊，且屆時若統一還有爭冠機會，那陳傑憲的離隊對戰力肯定會造成影響；支持的球迷則認為是美事一樁，球團也在溝通後同意了有何不可。

陳傑憲的社群軟體在今天事件發酵不久後，便張貼一張提線人偶的照片，再次引起網友熱烈討論：「被操控？」、「這暗示什麼？」、「要講自己被操控的嗎」、「到底哪邊被操控 講出來」、「被當傀儡？」、「本人很想去呀」。

陳傑憲在限時動態張貼的照片引起討論。（圖片擷取自IG）陳傑憲在限時動態張貼的照片引起討論。（圖片擷取自IG）

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