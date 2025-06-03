法網》球王辛納大滿貫18連勝 追平阿格西並列史上第9長

辛納。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽男單第4輪，當今世界球王辛納（Jannik Sinner）展現底線實力，6：1、6：3、6：4橫掃俄國17種子盧布列夫（Andrey Rublev），義大利頭號種子安抵8強，也延續大滿貫18連勝氣勢，將與哈薩克黑馬巴伯里克（Alexander Bublik）爭奪4強門票。

「我非常、非常高興，因為比賽進展很快，尤其5盤3勝制，情況也可能會變得相當糟糕。」辛納已在巴黎羅蘭加洛斯4連勝、1盤未失，包括此役僅花2小時就淘汰盧布列夫，持續朝著法網首冠邁進，年僅23歲的「三巨頭接班人」賽後受訪時直言：「我很慶幸直落3結束。巴黎的夜晚總是精彩萬分，感謝大家到來。」

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辛納自去年美國公開賽掄元、今年初澳洲公開賽衛冕2連霸，加上法網連戰皆捷，已連續贏得18場大滿貫賽事，追平美國阿格西（Andre Agassi）、德國貝克（Boris Becker）和瑞典維蘭德（Mats Wilander）等傳奇前輩，並列公開賽年代第9長的連勝紀錄。

至於ATP世界男單排名62的巴伯里克，則大爆冷門以5：7、6：3、6：2、6：4大逆轉英國第5種子德雷珀（Jack Draper），成為史上首位打入大滿貫男單8強的哈薩克好手，只不過對戰辛納以1勝3負居於下風。

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