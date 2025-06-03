法網》喬科維奇紅土大滿貫百勝 19度晉8強再戰茲維列夫

喬科維奇。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）以6：2、6：3、6：2再挫英國左手拍諾里（Cameron Norrie），塞爾維亞第6種子4連勝、1盤未失，安抵2025年法國網球公開賽男單8強，並達成紅土大滿貫百勝里程碑，也是退休的西班牙「 紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）以來第2人。

「這是非常漂亮的數字，但101場勝利聽起來會更好。」經驗豐富的喬科維奇在巴黎羅蘭加洛斯穩紮穩打，自先前日內瓦4強再挫諾里，完成對戰6勝0負，同時職業生涯第19度躋身8強，已經改寫單項大滿貫紀錄，而法網戰績100勝16負，勝場數也超越澳洲公開賽的99勝10負，足讓這位38歲老將信心大振，「顯然我的旅程還沒有結束，會繼續前進追求下一場勝利。很榮幸能在這項運動中創造歷史，它給了我人生的一切。」

請繼續往下閱讀...

喬科維奇正是「三巨頭」征戰職業沙場的最後一人，曾在法網3度掄元的前球王，期許再接再厲挑戰大滿貫25冠的歷史紀錄，他將與德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）爭奪4強門票。喬科維奇過往對戰8勝5負，不過今年元月澳網4強狹路相逢因傷退出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法