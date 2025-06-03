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MLB》道奇牛棚大洗牌！向水手交易25歲右投 資深後援投3局就遭DFA

2025/06/03 07:47

史崔頓。（資料照）史崔頓。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天做出一連串陣容異動來換取新鮮牛棚手臂，宣布向水手換來25歲右投克萊茵（Will Klein）；同時日前才剛以大聯盟合約簽下的資深右投史崔頓（Chris Stratton）則遭到DFA（指定讓渡）。

根據《MLBTR》整理，道奇送出小聯盟左側投雅克（Joe Jacques）向水手換來克萊茵；另外也從3A拉上右投盧托斯（Ryan Loutos）、將右投戴維斯（Noah Davis）下放，並將史崔頓給DFA。

道奇交易來的克萊茵是2020年皇家第5輪選進的投手，去年迎來大聯盟初登板，7月被交易至運動家，合計為皇家與綠帽軍投7.1局，防禦率11.05。他在今年1月又被送往水手換國際簽約金，在3A投21.1局，防禦率7.17。

34歲的史崔頓本季原本效力皇家，但投17局防禦率7.94遭釋出，道奇在5月26日和他簽下大聯盟合約，他只為道奇投2場共3局，包含昨天面對洋基投2局，共失2分，如今又遭DFA，預計接下來幾天將再度成為自由身。

道奇剛結束與洋基的系列賽，今天馬不停蹄繼續在主場交手另一支紐約豪門大都會。昨天38歲後援右投賈西亞（Luis García）又躺進傷兵名單，道奇本季共15名投手在傷兵，急需新鮮手臂。

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