晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》開季50場團隊僅19轟 樂天將網羅前洋基全壘打王維特

2025/06/03 07:48

維特。（資料照，法新社）維特。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《日刊體育》報導，日職樂天金鷲將羅前洋基全壘打王維特（Luke Voit），期盼這位生涯在大聯盟95轟的洋砲，能填補樂天團隊打擊火力。

維特曾待過紅雀、洋基、教士、釀酒人等球隊，他曾在2020年縮水賽季以22轟摘得美聯全壘打王。維特前一次在大聯盟賽場，已經是2023年的時候。維特生涯在大聯盟7個賽季，累積95轟、276分打點，平均打擊率2成53。

本季樂天金鷲的戰績23勝26敗1和排太平洋聯盟第五，團隊打擊率2成36排洋聯第四，樂天團隊僅19轟與中央聯盟的養樂多燕子並列全日職中最少，樂天團隊得分134分排全洋聯第五。

樂天打線中，以34歲老將淺村栄斗的4轟最多，其次是阿部壽樹的3轟。曾待過美職費城人的洋砲法蘭柯（Maikel Franco），本季出賽45場只交出2轟、11分打點，打擊率2成23的成績。

日職兩聯盟交流賽今天起開打，樂天金鷲去年在交流賽以13勝5敗奪得優勝，但樂天本季多名主力打者狀況欠佳，包含辰己涼介、小鄉裕哉等人。因此樂天球團先在5月份網羅本季曾效力教士隊的外野手O.岡薩雷茲（Oscar Gonzalez），如今再簽下維特，期盼能提升球隊打擊火力。

O.岡薩雷茲。（資料照，法新社）O.岡薩雷茲。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中