日職》開季50場團隊僅19轟 樂天將網羅前洋基全壘打王維特

維特。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《日刊體育》報導，日職樂天金鷲將羅前洋基全壘打王維特（Luke Voit），期盼這位生涯在大聯盟95轟的洋砲，能填補樂天團隊打擊火力。

維特曾待過紅雀、洋基、教士、釀酒人等球隊，他曾在2020年縮水賽季以22轟摘得美聯全壘打王。維特前一次在大聯盟賽場，已經是2023年的時候。維特生涯在大聯盟7個賽季，累積95轟、276分打點，平均打擊率2成53。

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本季樂天金鷲的戰績23勝26敗1和排太平洋聯盟第五，團隊打擊率2成36排洋聯第四，樂天團隊僅19轟與中央聯盟的養樂多燕子並列全日職中最少，樂天團隊得分134分排全洋聯第五。

樂天打線中，以34歲老將淺村栄斗的4轟最多，其次是阿部壽樹的3轟。曾待過美職費城人的洋砲法蘭柯（Maikel Franco），本季出賽45場只交出2轟、11分打點，打擊率2成23的成績。

日職兩聯盟交流賽今天起開打，樂天金鷲去年在交流賽以13勝5敗奪得優勝，但樂天本季多名主力打者狀況欠佳，包含辰己涼介、小鄉裕哉等人。因此樂天球團先在5月份網羅本季曾效力教士隊的外野手O.岡薩雷茲（Oscar Gonzalez），如今再簽下維特，期盼能提升球隊打擊火力。

O.岡薩雷茲。（資料照，法新社）

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