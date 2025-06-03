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MLB》被叫回大聯盟卻1球都沒投！前美聯勝投王遭洋基放進讓渡名單

2025/06/03 08:08

卡拉斯科。（資料照）卡拉斯科。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天才將38歲前美聯勝投王卡拉斯科（Carlos Carrasco）從3A叫回大聯盟，然而根據《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，今天卡拉斯科被洋基放進讓渡名單（outright waiver）。

昨天洋基對道奇賽前其實面臨牛棚吃緊的狀況，因此將卡拉斯科拉上大聯盟，然而靠著「軟左投」亞柏格（Ryan Yarbrough）6局失1分好投，洋基後續僅再動用3名後援完成比賽，卡拉斯科沒有上場機會，今天洋基休兵，也將他放進讓渡名單。

卡拉斯科季前與洋基簽小聯盟約，因春訓表現良好加上先發輪值眾多成功擠進開季名單，但無法將好表現持續到例行賽，出賽8場有6場先發，32局挨7轟，戰績2勝2敗、防禦率5.91，遭到DFA（指定讓渡）後續留3A，但投2場防禦率高達9.95。

《MLBTR》分析，考量到卡拉斯科約一個月前才通過讓渡程序，且最近狀態又不理想，被其他球隊撿走機會不高，但也不能完全排除有些受到嚴重投手傷病潮的球隊願意接手。如果卡拉斯科沒球隊認領被移出40人名單，可以選擇成自由球員；不過上次他選擇留在洋基體系，這次很可能也採取相同作法。

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