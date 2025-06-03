日職》曾助巨人軍9連霸！傳奇名將長嶋茂雄因病逝世 享壽89歲

長嶋茂雄（右）。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《讀賣新聞》報導，現年89歲的巨人傳奇球星、同時也是球團終身名譽監督的長嶋茂雄，今天在當地時間上午6點39分因肺炎在東京都內的醫院過世，享壽89歲。

長嶋茂雄在1958年加盟巨人隊，立即成為職棒界超級巨星，並獲得「棒球先生」的封號，他與名將王貞治組成「ON連線」，開啟1965年起巨人軍9連霸的黃金年代。

請繼續往下閱讀...

球員生涯在巨人軍17年，長嶋茂雄累積444轟、1522分打點，平均打擊率3成05。長嶋茂雄十度勇奪中央聯盟安打王、六度央聯打擊王、五度獲央聯打點王、兩度獲得央聯全壘打，五度榮獲央聯MVP。

長嶋茂雄擔任巨人軍監督有15個賽季，累積1034勝889敗，平均勝率為5成35，兩度率領巨人軍奪得「日本一」。

長嶋茂雄曾在2004年3月因腦部中風，並因右半身輕微麻痺症狀，行動不便，因此一直持續做復健。2018年7月因身體不適住院，當時還被檢查出有膽結石。

2021年的東京奧運，長嶋茂雄和傳奇棒球名將王貞治、松井秀喜擔任聖火的火炬手。長嶋茂雄最後也見證日本隊在奧運棒球項目奪得金牌。

日本棒球名將長嶋茂雄（右起第二）。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法