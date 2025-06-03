MLB》教士左外野戰力告急！美媒爆「再度」看上去年21轟的紅襪明星

杜蘭。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》教士記者丹尼斯．林（Dennis Lin）報導，聯盟消息人士透露，教士看上紅襪28歲明星外野手杜蘭（Jarren Duran）。

報導指出，教士在去年球季前就表現出對杜蘭的興趣，當時球隊尚未簽下31歲才兌現天賦的明星外野手普洛法（Jurickson Profar），大物梅里爾（Jackson Merrill）也還未展露頭角；然而今年紅襪狀態低迷，加上農場還有頭號超級大物安東尼（Roman Anthony）等著開箱，杜蘭的存在可能對紅襪來說變得可有可無。

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報導繼續點出，與此同時教士的左外野戰力需求正日漸加劇。普洛法今年轉戰勇士（但藥檢未過被禁賽），岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）日前離隊轉戰日本職棒樂天金鷲，老將海沃德（Jason Heyward）表現也不佳，而本季迎來繼新人年後最佳表現的西茲（Gavin Sheets），昨天鎮守左外野時不慎臉朝下撞牆傷退，恐怕將缺席一段時間。即使西茲不會缺陣太久，仍提升教士尋求左外野替補戰力的緊迫性。

但報導也提到，教士是否有足夠資產來交易杜蘭，同時還能留下足夠資源應付其他補強需求，是另一考驗。教士農場目前仍有2位大聯盟官網百大排名前50的大物新秀，包含游擊手德弗里斯（Leo De Vries）與捕手薩拉斯（Ethan Salas），但近年教士因大量即戰力交易，已經大幅削弱農場整體深度。

杜蘭上季出賽160場，打擊三圍.285/.342/.492，攻擊指數0.834，敲出21轟，入選生涯首次全明星賽。今年杜蘭表現不如去年，打擊率0.264、攻擊指數0.718，不過他今年薪資僅375萬美元，且控制權到2028年。

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