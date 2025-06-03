MLB》反客為主！天使開局3轟震撼紅襪 創芬威球場113年來首見紀錄

「神鱒」楚奧特今日在芬威球場開砲。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日天使前進芬威球場（Fenway Park）作客對上紅襪，在比賽一開始就以3發全壘打揭開序幕，也創造了此球場首見的特殊紀錄。

天使開路先鋒內托（Zach Neto）率先出擊，面對紅襪先發費茲（Richard Fitts）高位置的滑球擊出首局首打席全壘打，幫助球隊先馳得點，而接著隊友分別靠著保送、安打與對手失誤上壘並攻下第2分後，老大哥「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也一棒扛出中外野方向形成3分砲，也是本季第10轟，擊球距離長達454英尺。

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然而攻勢尚未結束，雖然下一棒的歐哈皮（Logan O'Hoppe）擊出一壘平飛球出局，接著上場的阿德爾（Jo Adell）也相中96.5英里（約155.3公里）速球轟出中外野大牆外，幫助球隊單局灌進6分。

天使在首局就敲出3轟取得領先，芬威球場至今已有113年的歷史，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，天使是芬威球場的歷史中，第1支在首局就擊出3發全壘打的客隊，寫下難得一見的紀錄。

天使賽前以26勝32敗的戰績排名美聯西區第4，近8場已經吞下7敗；紅襪部分，戰績29勝32敗位居美東倒數第2，近期狀況也不佳，最近8場比賽僅拿2勝。

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