MLB》反客為主！天使開局3轟震撼紅襪 創芬威球場113年來首見紀錄

「神鱒」楚奧特今日在芬威球場開砲。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日天使前進芬威球場(Fenway Park)作客對上紅襪,在比賽一開始就以3發全壘打揭開序幕,也創造了此球場首見的特殊紀錄。

天使開路先鋒內托(Zach Neto)率先出擊,面對紅襪先發費茲(Richard Fitts)高位置的滑球擊出首局首打席全壘打,幫助球隊先馳得點,而接著隊友分別靠著保送、安打與對手失誤上壘並攻下第2分後,老大哥「神鱒」楚奧特(Mike Trout)也一棒扛出中外野方向形成3分砲,也是本季第10轟,擊球距離長達454英尺。

請繼續往下閱讀...

然而攻勢尚未結束,雖然下一棒的歐哈皮(Logan O'Hoppe)擊出一壘平飛球出局,接著上場的阿德爾(Jo Adell)也相中96.5英里(約155.3公里)速球轟出中外野大牆外,幫助球隊單局灌進6分。

天使在首局就敲出3轟取得領先,芬威球場至今已有113年的歷史,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,天使是芬威球場的歷史中,第1支在首局就擊出3發全壘打的客隊,寫下難得一見的紀錄。

天使賽前以26勝32敗的戰績排名美聯西區第4,近8場已經吞下7敗;紅襪部分,戰績29勝32敗位居美東倒數第2,近期狀況也不佳,最近8場比賽僅拿2勝。

pro tip: have your on for first pitch pic.twitter.com/Xfp7S8aFpw