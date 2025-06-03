稱「統一尚勇改編自台灣尚勇」 新北文化局長惹怒獅迷

新北市文化局張䕒育昨接受質詢時聲稱「台灣尚勇改成統一尚勇」，引發統一獅球迷憤怒，中職會長蔡其昌強調是「先有統一尚勇」，新北文化局2日深夜對此道歉。圖為新北市議會。（資料照）

曾德峰／核稿編輯

新北市文化局張䕒育備詢時聲稱「台灣尚勇改成統一尚勇」，引發統一獅球迷憤怒。（圖擷取自新北文化局官網）

〔即時新聞／綜合報導〕由雙北市府主辦的世界壯年運動會在上月30日閉幕，不過，在閉幕典禮表演時，一句「我台灣來欸」歌詞卻被「消音」，字幕也被改成「阮作伙來」，此爭議至今仍延燒。新北市文化局張䕒育昨（2日）針對此爭議接受質詢時聲稱「台灣尚勇改成統一尚勇」，又引發統一獅球迷憤怒，中華職棒會長蔡其昌發文強調是「先有統一尚勇」，新北文化局2日深夜對此道歉。

中職會長蔡其昌昨晚在臉書發文強調：「是先有『統一尚勇』，才有『台灣尚勇』，誰幫我轉達新北市府一下。（資料照）

綜合媒體報導，民進黨新北市議員張錦豪昨針對消音風波質詢新北市文化局長張䕒育，張䕒育當時表示只是配合活動更改歌詞，並沒有任何人指使，並稱有經過音樂公司授權同意，會在3天後交出同意書。不過，張䕒育在接受質詢時舉例「比如說統一獅，他就改編台灣尚勇變成統一尚勇」，實際的狀況卻是「台灣尚勇」改編自「統一尚勇」，張䕒育意外惹怒統一獅迷。

請繼續往下閱讀...

中職會長、民進黨立委蔡其昌昨晚在臉書發文強調：「是先有『統一尚勇』，才有『台灣尚勇』，誰幫我轉達新北市府一下。另外，改編別人的歌還是要知會授權，特別是在公部門！」

許多球迷也在貼文底下留言：「身為象迷的我，也知道是先有統一尚勇，才有台灣尚勇。」、「局長，妳議會唬爛直接被6隊球迷認證了！」、「真的獅迷聽到都吼起來了！」、「公部門應該帶頭守法！」、「身為獅迷，聽到這個真的火大！」、「誰不好惹，惹到棒球迷.....」、「 去年12強紅成這樣了，誰改誰的歌，連谷歌都懶！」

針對張䕒育的「舉例錯誤」，新北市文化局昨晚發表聲明對此道歉，表示2日在質詢時口誤，將應援曲版本描述錯誤，造成困擾與誤解，虛心檢討。對於應援曲在棒球這項運動中代表的價值、串連的情感，始終心懷敬意，也深刻理解這首歌對球迷與樂迷的意義重大，未來在公開發言與相關表述中，將秉持更審慎、精確的態度，避免類似情形再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法