MLB》第10勝終於到手！洛磯中止8連敗 開季60場50敗仍創百年來最糟

洛磯古德曼（右）單場雙響砲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全大聯盟戰績最差的洛磯，今天靠古德曼（Hunter Goodman）單場雙響砲進帳3分打點，幫助洛磯在客場以6比4逆轉馬林魚。洛磯終於收下本季第10勝，同時也中止惡夢的8連敗。

此戰前2局打完，洛磯隊以1比4落後。第3局古德曼敲陽春砲追回1分，第4局洛磯T.佛里曼（Tyler Freeman）敲適時安再追1分。古德曼在5局上轟出逆轉兩分彈，幫助洛磯以5比4超前比數。第9局洛磯靠希利爾德（Sam Hilliard）的二壘安打追加1分保險分。

請繼續往下閱讀...

洛磯先發投手馬奎茲（Germán Márquez）主投5局被敲9安，失掉4分有3分自責，賞6次三振、丟2次保送，收本季第2勝，賽後防禦率為6.98。馬林魚先發投手梅耶爾（Max Meyer）主投5局失5分4分自責，吞本季第5敗。



洛磯今天雖然贏球，本季戰績10勝50敗仍創下自1901年現代棒球年代以來，最糟的開季60場戰績。1904年的華盛頓參議員、1932年的波士頓紅襪都曾寫下開季60場11勝49敗的成績。

此外，馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）今天只有5894人進場觀戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法