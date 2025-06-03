MLB》跟隨日本傳奇鈴木一朗！水手宣布「巨怪」51號明年光榮引退

球團宣布明年將引退「巨怪」強森的背號51號。（圖片取自水手官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據水手官方消息指出，球團隨著日本傳奇球星鈴木一朗的腳步，明年也將把球員時期同樣身穿51號的名人堂強投「巨怪」強森（Randy Johnson）背號引退，以紀念他在水手時期的豐功偉業，。

目前61歲的強森，在1985年被蒙特婁博覽會（Montreal Expos，現華盛頓國民前身）以第2輪選進，並在1988年登上大聯盟，隔年被交易來到水手後，開始繳出穩定表現，其中在1995年出賽30場皆擔任先發，214.1局的投球繳出6場完投與3場完封，送出294次三振且僅65次保送，戰績18勝2敗，防禦率2.48，標準化防禦率（ERA+）193的超鬼神表現，讓他榮獲生涯首次的塞揚獎。

請繼續往下閱讀...

強森22年的大聯盟生涯就有8個賽季打進季後賽，其中3年仍還為水手效力，最高只幫助球隊闖進美聯冠軍系列賽。

強森在水手10個賽季，是他生涯效力最長時間的球隊，出賽274場比賽，其中266場先發，投出51場完投與19場完封，戰績130勝74敗，防禦率3.42，ERA+128，拿過1次塞揚獎以及入選5次的明星賽。

而他在1998年季中離開水手後，分別轉戰過太空人、響尾蛇、洋基與巨人，持續繳出鬼神級的表現，並在2010年卸下戰袍後，於2015年順利入選進入名人堂。

另外在球員時期也身穿水手51號的日本傳奇球星鈴木一朗，在1月以接近全票入選名人堂後，球團也隨即宣布將在今年引退「朗神」的背號，而如今水手也給予強森如此禮遇，兩位球星先後獲得如此榮譽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法