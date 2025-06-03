日職》回憶砲轟古林睿煬！阪神超新星大讚直球很猛：我就是為此而來

古林睿煬、森下翔太。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職交流賽今天開打，日本火腿「台灣金孫」古林睿煬在主場迎來本季最大考驗，將先發對決央聯龍頭阪神虎，預計也會再度碰上曾砲轟他的森下翔太。而森下在訪問中也回憶起當時狙擊古林的情境，喊話做好迎接挑戰的準備。

森下翔太是2024年世界棒球12強賽日本隊四番，也曾入選2023年亞冠賽日本隊，並在當時與台灣交手的比賽中，對一度讓日本武士16上16下的古林睿煬敲出陽春砲，失掉唯一1分。昨天古林受訪也點名警戒森下翔太，直呼期待這次對決。

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回憶起當時砲轟古林，森下翔太受訪時表示：「那時候是日本對台灣，但這次情況不同。若以打線連貫性來看，老實說我認為我們更具優勢。我不想只憑我一己之力，而是希望大家能團結一心，一起奮戰。」

今天將再度與古林睿煬交手，森下翔太也喊話：「他的直球比想像中還要有力，控球也很好。如果打不到他的直球，這場比賽恐怕會很難打，但我就是為了這種挑戰而來。」

森下補充：「這次（交流賽）能面對許多以前沒對決過的投手，這對我來說意義重大，希望能像在日本大賽的舞台上，讓他們對我產生『這傢伙很難纏』的印象。」

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